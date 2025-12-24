Oficial de Mississippi baleado durante control de asistencia social en residencia – Oficial Legal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

GREENWOOD, Misisipi — Un oficial de policía recibió un disparo y resultó herido mientras respondía a un control de asistencia social en una casa en Greenwood, Mississippi.

El tiroteo ocurrió cuando los agentes fueron enviados a la casa para verificar el bienestar de un individuo. Durante el encuentro estallaron disparos que alcanzaron a un oficial.

El oficial herido fue trasladado a un hospital local. Las autoridades no revelaron el estado del oficial, pero confirmaron que las heridas eran graves. El sospechoso fue arrestado después del incidente.

Los investigadores no han revelado más detalles sobre el motivo o el desencadenante del tiroteo.

Una llamada que con demasiada frecuencia se subestima

Los controles de asistencia social se encuentran entre las llamadas a la policía más engañosas. Se envían sin la urgencia de un delito activo, pero a menudo involucran a personas con angustia emocional, una crisis de salud mental, abuso de sustancias o una situación familiar en deterioro.

En muchos casos, los agentes llegan con información limitada, sin una descripción clara del sospechoso y sin una amenaza confirmada. Sin embargo, estas llamadas se encuentran habitualmente entre las más peligrosas.

Este incidente nos recuerda eso. «Controlar la prosperidad» no significa «seguro».

Disposiciones de seguridad para los oficiales.

1. Los controles de asistencia social son llamadas de alto riesgo

No dejes que la etiqueta minimice la amenaza. Trate los controles de asistencia social con la misma mentalidad táctica que los disturbios domésticos, porque ese es a menudo el caso.

2. Utiliza el tiempo y la distancia

A menos que existan circunstancias apremiantes, retrase la reunión. Utilice opacidad, distancia y ángulos. No se apresure a entrar sin evaluar las puertas, ventanas y posibles puntos de emboscada.

3. Presta atención a los indicadores

Las puertas sin respuesta, los movimientos repentinos, las respuestas demoradas, el entusiasmo o la información contradictoria de las personas que llaman deberían generar preocupaciones inmediatas.

4. Evite las puertas

Pararse directamente frente a puertas o ventanas crea una exposición innecesaria. Coloque el desplazamiento, use cobertura y verifique las líneas de visión cuando sea posible.

5. Solicite una copia de seguridad a tiempo

Los controles de bienestar no son llamadas de funcionarios en solitario. Si algo no se siente bien, probablemente así sea. Esperar refuerzos no es dudar; es profesionalismo.

6. La preparación médica salva vidas

La autoayuda inmediata y la ayuda de un compañero son importantes. Los torniquetes, los vendajes compresivos y la rápida coordinación del SEM pueden marcar la diferencia entre la supervivencia y la tragedia.