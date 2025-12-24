Descuentos en impuestos sobre vehículos, aspectos destacados de VinFast Factory y costos mensuales de Honda Brio

Jacarta – Se acercan las fiestas de fin de año, atención lectores VIVA Automotriz del martes 23 de diciembre de 2025, se centró en tres temas cercanos a las necesidades de la comunidad. A partir de la última oportunidad de disfrutar descuento de impuestos vehículos en una serie de áreas, respuesta VinFast después de que los residentes asaltaran la nueva fábrica, hasta los detalles de los costos mensuales de uso Honda Brio en Yakarta. Aquí está el resumen.

Lea también: Este es el costo mensual de usar un Honda Brio en Yakarta



1. Solo quedan unos días, aquí hay una lista de áreas que aún ofrecen descuentos en impuestos sobre vehículos.

Lea también: Filas de automóviles Vinfast listos para fabricarse localmente en RI



Se dice que el programa de reducción y alivio del impuesto sobre vehículos en varias regiones finalizará en cuestión de días. Muchos propietarios de vehículos aprovechan esta oportunidad para saldar sus obligaciones sin incurrir en multas adicionales. ¿Qué zonas siguen ofreciendo descuentos y qué condiciones se deben cumplir? Leer más.

2. Los residentes allanaron su nueva fábrica, aquí están los comentarios de VinFast y los internautas.

Lea también: Medidas serias de los fabricantes para fomentar la transición a los vehículos eléctricos en Indonesia





Fábrica de automóviles Vinfast Vietnam.

La nueva fábrica de VinFast estuvo en el punto de mira después de recibir la visita de residentes que expresaron ciertas objeciones. Este incidente provocó diversas reacciones en las redes sociales, incluidos comentarios del propio VinFast. ¿Cuál fue la causa de esta acción ciudadana y cuál fue la respuesta oficial del fabricante vietnamita? Leer más.

3. Este es el costo mensual de usar un Honda Brio en Yakarta

El Honda Brio es conocido como uno de los coches más populares en las zonas urbanas, especialmente en Yakarta. Sin embargo, muchos posibles propietarios todavía sienten curiosidad por los costes mensuales que deben afrontar, desde el combustible hasta el mantenimiento. ¿Cuál es el gasto total por mes? ¿Brio todavía se considera económico? Leer más.