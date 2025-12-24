Kendal (ANTARA) – El internado islámico Darul Amanah de Kendal, Java Central, se compromete a producir Garuda Santri al convertirse en un pionero de los internados islámicos basados ​​en la educación futbolística en Indonesia.

A través de información recibida el martes en Solo, Java Central, el internado islámico Darul Amanah Kendal se confirmó como la primera y única institución educativa islámica que centra su plan de estudios en el desarrollo de talentos del fútbol profesional.

Esta innovación se llevó a cabo con una gran visión, que es producir atletas superiores del Equipo Nacional de Indonesia (Timnas) que no sólo sean buenos en el campo sino que también tengan un fuerte carácter moral y religioso.

Director del internado islámico Darul Amanah Kendal KH. Muhamad Fatwa dijo que la medida tenía como objetivo facilitar el gran interés y el talento de los estudiantes en el campo del deporte, sin tener que renunciar a sus compromisos en el campo del estudio de la religión.

«Darul Amanah cree que la disciplina de los atletas y la disciplina de los estudiantes son la combinación perfecta para formar una mentalidad ganadora», dijo.

Con este programa, su partido quiere demostrar que los internados islámicos pueden ser cráteres de candradimuka para los futuros jugadores de la selección indonesia.

“Los entrenamos para que sean físicamente fuertes como los atletas profesionales, pero como los santri, para que permanezcan humildes y obedientes en la adoración”, dijo.

Dijo que este programa está dirigido desde una edad temprana, equipando a los jóvenes estudiantes con los fundamentos futbolísticos adecuados.

«La esperanza es que en los próximos años los nombres de los estudiantes de zonas remotas de Kendal engalanen la lista de jugadores que han defendido a los Rojos y Blancos en el escenario internacional», dijo.