Oficial de Massachusetts asesinado mientras ayudaba a un automovilista varado – Oficial legal

Uxbridge, MA. – Un oficial de policía de Uxbridge murió la madrugada del miércoles después de un accidente en la Ruta 146 mientras ayudaba a un automovilista varado. El oficial estaba ayudando a un automovilista en los carriles en dirección norte alrededor de las 12:40 p.m. cuando ocurrió la colisión. En el lugar se tomaron medidas para salvar vidas, pero el oficial murió a causa de las heridas sufridas en el accidente. El nombre del oficial no ha sido revelado mientras los funcionarios completan las notificaciones familiares.

El incidente ocurrió cerca de la Salida 6, y las autoridades respondieron a informes de múltiples choques en la misma área justo antes de la 1 a.m. La Ruta 146 en dirección norte permaneció cerrada durante horas mientras los investigadores procesaban la escena del accidente y el tráfico se atascaba durante toda la mañana.

Es posible que el clima haya influido en la tragedia; Al momento del incidente se reportaron lluvias ligeras, lloviznas y niebla.

La Policía Estatal de Massachusetts está liderando la investigación con la ayuda del Departamento de Policía de Uxbridge y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Worcester.

Consejos de entrenamiento de Travis Yates

Considere cualquier asistencia en carretera como una parada riesgosa. Utilice una posición de bloqueo con la patrulla, con las ruedas giradas en dirección opuesta al lugar, y maximice la iluminación de emergencia sin deslumbrar al tráfico que viene en sentido contrario. Cree una alerta ascendente de manera oportuna. Llame para solicitar unidades adicionales, bomberos o apoyo del DOT si está disponible, y use conos o bengalas de acuerdo con la política y las condiciones. Si es posible, haga que el automovilista varado permanezca sujeto en su vehículo o muévase a un área protegida detrás de una barrera, lejos de los carriles de tránsito. Ajuste a la física del clima. La llovizna helada y la niebla reducen la tracción y el tiempo de reacción. Amplíe su margen de seguridad, ralentice sus movimientos y asuma que los vehículos que se aproximan no pueden detenerse normalmente. Comunicarse constantemente. Actualice el despacho con la ubicación exacta, el estado del carril y los peligros, y solicite el cierre del carril tarde o temprano si las condiciones empeoran.

