Harry Maguire ‘no podía creer lo que pasó’ con Ole Gunnar Solskjaer durante el regreso del Man United

Harry Maguire ha hablado sobre el reinado de Ole Gunnar Solskjaer como técnico del Manchester United, y se prevé que el noruego regrese al club.

Harry Maguire ha hablado sobre su paso por Ole Gunnar Solskjaer (Imagen: 2025 Getty Images)

Harry Maguire, del Manchester United, afirmó que no podía creer que el club no pudiera comenzar con Ole Gunnar Solskjaer antes de que el noruego se fuera en noviembre de 2021. Se ha vinculado a Solskjaer con un regreso sensacional al club como entrenador interino después de que el United se separara de Ruben Amorim.

El exdelantero del United se hizo cargo del United por primera vez en diciembre de 2018, reemplazando a José Mourinho de manera interina. Su desempeño con el equipo hizo que le ofrecieran el puesto de forma permanente apenas tres meses después.

Solskjaer llevó al United a dos resultados entre los tres primeros, en 2020 y 2021. También guió al club a la final de la Europa League de 2021, que el United perdió en los penaltis ante el Villarreal. Sin embargo, la mala forma la temporada siguiente provocó su despido, con el United en el séptimo lugar de la Premier League.

Hablando en el podcast de YouTube de Rio Ferdinand en agosto, Maguire habló sobre su tiempo con el noruego y afirmó que estaba sorprendido por el declive del club en la tercera temporada de Solskjaer. También admitió que se sintió «mejor que nunca» con el exdelantero.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Maguire dijo: “Simplemente no podíamos creer lo que estaba pasando porque obviamente terminamos tercero y segundo y esa temporada trajimos a Jadon Sancho, Rafael Varane y Cristiano Ronaldo en el verano y ahora piensas, vamos a ganar la Premier League.

Ole Gunnar Solskjaer abraza a Harry Maguire del Manchester United (Imagen: Mike Hewitt/Getty Images)

«Y nunca sucedió. Simplemente no hizo clic. Y obviamente perdimos a Ole (Solskjaer), lo cual fue decepcionante si soy honesto. Sentí que Ole hizo un trabajo increíble».

Y añadió: «Probablemente hablaré más sobre Ole cuando me retire, pero la forma en que nos organizó en los dos primeros años es probablemente la mejor que he sentido en un equipo. Con Ole, Kieran (McKenna) y Carrick. Con esos tres nos tenían muy bien organizados».

«Y como dije, no teníamos el mejor equipo, pero sí un equipo bien entrenado, tácticamente brillante y pragmático. Podíamos jugar, podíamos presionar, pero sí, la tercera temporada que estuve allí simplemente no funcionó».

El ex técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, podría estar de regreso a Old Trafford (Imagen: GettyImages 2021)

Las palabras de Maguire serán una rotunda declaración de apoyo al regreso temporal de Solskjaer. Los informes sugieren que los jugadores veteranos del club también darían la bienvenida a su ex entrenador, y The Guardian afirma que Bruno Fernandes está abierto a su regreso.

Solskjaer fichó a Fernandes en enero de 2020, y la estrella portuguesa es ampliamente considerada como el mejor fichaje de la era posterior a Sir Alex Ferguson.

Fernandes dejó claro sus sentimientos sobre Solskjaer poco antes de su despido y le dijo a Sky Sports: «No fue tan bueno como nos hubiera gustado, pero en general estuvo bien. Nadie nos esperaba… Probablemente los cuatro primeros, pero no los segundos y los más cercanos al City.

«Para mí, lo está haciendo muy bien y es una gran mejora para el equipo desde que está aquí. Seguimos perdiendo puntos en casa y eso no es suficiente. Lo sabemos, pero no es sólo culpa del entrenador».

También se entiende que se le acercó la leyenda del United Michael Carrick, que dejó Middlesbrough en el verano, sobre la vacante. El técnico sub-18, Darren Fletcher, se hará cargo del partido contra el Burnley el miércoles y posiblemente contra el Brighton en la Copa FA el domingo.