El Papa León XIV clausura el Año Jubilar 2025 en el Vaticano, presente el presidente de la Juventud Católica

VaticanoVIVA — Clausura del Año Jubilar de la Esperanza 2025 en la Basílica de San Pedro, Vaticano, dirigida directamente pausa León XIV.

Esto está marcado por el cierre de la Porta Santa o Puerta Santa como símbolo del final del período de gracia especial del Año Jubilar. Estuvo presente personalmente el presidente general de la Juventud Católica, Stefanus Gusma.

Tras la procesión, la celebración continuó con la Misa de Epifanía (Aparición del Señor) a la que asistieron alrededor de 5.800 católicos de diversos países, entre ellos miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede del Vaticano.

«Alabado sea Dios, tuve la oportunidad de estar presente directamente en el momento de clausura de Porta Santa en el Vaticano. Este es verdaderamente un momento hermoso y significativo, poder reunirme y orar con católicos de todo el mundo», dijo Gusma, citado el miércoles 7 de enero de 2026.

Gusma dijo que, aunque el Año Jubilar ha terminado oficialmente, se espera que los católicos mantengan el espíritu de peregrinación, oración y arrepentimiento en su vida diaria, especialmente en Indonesia.

«Aunque Porta Santa esté cerrada, el espíritu del Año Jubilar no puede detenerse. Espero que los católicos sigan siendo diligentes en la oración, fieles en su peregrinación de fe y sigan pidiendo bondad para el mundo y la nación indonesia», dijo.

Además de participar en la clausura del Año Jubilar, Gusma también rezó ante la tumba del Papa Francisco. Recordó el encuentro del Papa Francisco con los jóvenes interreligiosos de Indonesia en la Declaración Jacarta–Vaticano en agosto de 2024 que continuará durante la visita del Papa a Indonesia en septiembre de 2024.

«Mientras rezaba ante la tumba del Papa Francisco, recordé nuestro encuentro con los jóvenes interreligiosos en la declaración de Yakarta-Vaticano en agosto de 2024, que luego continuó durante la visita del Papa a Indonesia en septiembre de 2024. Su mensaje fue siempre coherente: difundir la paz, construir la hermandad y cuidar de la humanidad», dijo.

En ocasiones separadas, Arzobispo de Yakarta El cardenal Ignacio Suharyo también invitó a los católicos a seguir sembrando esperanza aunque el Año Jubilar haya finalizado.

«Esperamos que nuestra peregrinación a lo largo del año santo profundice nuestra fe y nos anime a todos a seguir siendo peregrinos y sembradores de esperanza, aunque el año santo haya terminado, se espera que sigamos siendo peregrinos y sembradores de esperanza cada vez más activos», dijo Suharyo.