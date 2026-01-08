‘Officer Privacy’ brinda servicio gratuito a agentes de ICE en Minnesota – Oficial Legal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

A medida que aumenta la actividad federal de control de inmigración en Minnesota, un ex agente de la ley ofrece protecciones de privacidad en línea gratuitas a todos los agentes de ICE que trabajan en el estado.

El fundador de OfficerPrivacy.com, Pete James, anunció esta semana que los agentes de ICE con sede en Minnesota pueden recibir el servicio de monitoreo y eliminación de direcciones de su compañía de forma gratuita, un paquete que, según dijo, normalmente se vende por $199,99. La oferta está disponible en OfficerPrivacy.com/ICE y tiene como objetivo reducir el riesgo de doxxing, una táctica en la que información personal se publica en línea y se comparte públicamente para intimidar a los agentes y sus familias.

El anuncio se produce en medio de crecientes tensiones en torno a las operaciones de inmigración en el área de Twin Cities. ICE ha descrito públicamente el esfuerzo actual como la operación de inmigración más grande jamás realizada que involucra a miles de empleados federales, lo que provocó duras reacciones de los líderes estatales y locales y provocó protestas.

Esas tensiones aumentaron el 7 de enero de 2026, cuando un agente federal mató a tiros a una mujer durante una operación de ICE en el sur de Minneapolis. El ataque se produjo después de que el gobernador Tim Walz alentara a los ciudadanos a protestar, calificándolo de «deber patriótico».

James dice que el ataque en línea a agentes a menudo comienza silenciosamente, mucho antes de que alguien se presente en una casa. Los sitios de búsqueda de personas y de intermediación de datos pueden publicar direcciones particulares, números de teléfono, familiares y residencias anteriores; información que puede recopilarse rápidamente y compartirse ampliamente.

OfficerPrivacy.com dice que su trabajo se centra en eliminar información personal de los principales sitios de búsqueda de personas y bases de datos de agentes inmobiliarios antes de que pueda usarse para localizar la casa de un oficial. James es un veterano con 25 años de experiencia en el cumplimiento de la ley y fundó la empresa después de darse cuenta de lo fácil que era encontrar la dirección de su casa en línea.

En su mensaje, James enfatizó que la oferta de Minnesota pretende ser simple e inmediata, sin tarifas ni letra pequeña. Pide a sus seguidores que compartan el enlace directamente con los agentes de ICE de Minnesota.

El campo es simple. Cualquiera que sea la política del momento, las familias no deberían convertirse en objetivos. Para los agentes que actualmente trabajan en las calles cumpliendo órdenes de arresto, James dice que una capa básica de privacidad en línea puede reducir el riesgo y restaurar cierta tranquilidad.

Los agentes de ICE de Minnesota pueden obtener más información e inscribirse en OfficerPrivacy.com/ICE.