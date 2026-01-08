Un experto de Sky destaca a la estrella del Man United por sus brutales críticas: «nunca más vuelvas a usar la camiseta»

La posición de Benjamin Sesko en la plantilla del Manchester United fue criticada, a pesar de que el delantero anotó su primer doblete con el club en el empate 2-2 ante el Burnley.

Manchester United no pudo vencer a Burnley en el puesto 19 (Imagen: Getty Images)

El ex entrenador de la Premier League, Tim Sherwood, ha insistido en que Benjamin Sesko no es lo suficientemente bueno para jugar en el Manchester United, a pesar de que el delantero anotó dos goles en el empate 2-2 contra el Burnley el miércoles.

Sesko anotó dos goles en la segunda mitad en Turf Moor para poner a los hombres de Darren Fletcher por delante después del gol en propia puerta de Ayden Heaven. Jaidon Anthony igualó el marcador poco después y salvó un punto para los locales.

Para Sesko fue su primer gol con el United desde que anotó la victoria por 2-0 sobre el Sunderland el 4 de octubre. El delantero se había perdido cuatro partidos debido a una lesión en la rodilla antes de no poder anotar en sus últimos cinco partidos.

Su primera contra el Burnley fue una buena jugada como delantero centro, aprovechándose de un pase de Bruno Fernandes antes de convertir cuidadosamente un centro de Patrick Dorgu al área penal. Más tarde estuvo cerca de su primer hat-trick en Inglaterra, pero Martin Dubravka se lo negó.

Después del partido, Sky Sports habló sobre la actuación del delantero en Burnley y Jamie Redknapp se deshizo en elogios. Sin embargo, Sherwood no aceptó nada de eso y recordó su insistencia en que Sesko se fuera en el descanso.

“Creo que lo positivo es que Sesko marca dos goles”, afirmó. «Espero que eso le dé algo de confianza. Le llevó seis meses unirse al Man United. Estoy feliz por el chico, ha pasado por momentos difíciles.

Benjamin Sesko celebra su gol con el Manchester United en Burnley (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

«Lo saqué del campo en el descanso y nunca volveré a vestir la camiseta del Man United. Mantengo lo que dije: no es lo suficientemente bueno para jugar en el Man United».

«Está allí para un partido contra el Burnley, que va a descender. Juego limpio para él, ojalá adquiera algo de confianza y empecemos a ver algo diferente de él».

Gary Neville elogió a Sesko después de que desvió un centro de Dorgu con un buen remate. “Es hora de bingo para Benjamin Sesko”, dijo. «No le hemos visto sonreír mucho y sus compañeros están disfrutando con él.

«Ha estado entre los centrales toda la noche y lo está haciendo de nuevo. Es una muy buena actuación. El Manchester United ha estado muy bien en esta segunda mitad».