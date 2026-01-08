El gobierno provincial de Java Occidental está atrasado en el pago de 621 mil millones de IDR por el proyecto, Dedi Mulyadi culpa al centro

Bandung, VIVA – El Gobierno Provincial de Java Occidental todavía está atrasado en el pago a los contratistas por los trabajos en varios proyectos. desarrollo infraestructura en la región de Java Occidental en 2025. El valor total atrasos Gobierno provincial de Java Occidental a cientos de contratistas que alcanzaron los 621 mil millones de IDR.

Esta condición confunde a los contratistas, porque los trabajos del proyecto se completaron según el contrato para el año fiscal 2025, pero no han sido pagados por el gobierno provincial.

Confirmado sobre este asunto, el Gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi Confirmó que todavía hay gastos de desarrollo impagos para 2025 por valor de 621 mil millones de IDR. Culpó del retraso en el pago a los contratistas al gobierno central.

Según él, los atrasos en los gastos de desarrollo de Java Occidental se deben a la reducción de los fondos de reparto de ingresos del gobierno central en 2025.

«Del gobierno central no se distribuyeron casi 400 mil millones de rupias en fondos de participación en los beneficios. Si este dinero se distribuye, no habrá posibilidad de retrasos en los pagos», dijo Dedi Mulyadi en un comunicado en Bandung, el miércoles 8 de enero de 2026.

Sin embargo, Dedi confirmó que el déficit en el gasto en desarrollo se pagará en 2026. En enero de 2026, habrá ingresos para el tesoro regional del Gobierno Provincial de Java Occidental por valor de 2 billones de rupias.

De los 2 billones de IDR, se utilizarán para salarios, asignaciones de ingresos de los empleados y otros, dejando 800 mil millones de IDR en el tesoro regional. Por lo tanto, definitivamente habrá fondos disponibles para pagar las compras pendientes en 2025.

Mientras tanto, el secretario regional de Java Occidental, Herman Suryatman, reveló que el gobierno provincial de Java Occidental había logrado realizar el gasto de manera efectiva, de modo que el presupuesto restante se utilizó (silpa) en APBD 2025 sólo 500.000 IDR.

Herman dijo que la falta de silpa indica que APBD se ha utilizado de la manera más óptima posible para satisfacer las necesidades de la población de Java Occidental, considerando que para él las finanzas regionales son un instrumento para mejorar el bienestar de la comunidad.

«Esto significa que el dinero administrado se distribuye verdaderamente para el bienestar de la comunidad a través de diversas actividades en los distritos y ciudades, siempre que el uso de la APBD siga siendo responsable», dijo Herman.

Dijo que el estado de la silpa de 2025 era mejor que el de años anteriores, que promediaba alrededor de 1 billón de rupias.

Herman espera que la máxima utilización de APBD para las necesidades de la comunidad pueda acelerar la realización de una Java Occidental especial, aunque admite que todavía hay atrasos en el gasto de desarrollo de Java Occidental en 2025 de alrededor de 621 mil millones de IDR. (Hormiga)