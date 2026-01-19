Mafia anti-ICE irrumpe en la iglesia de St. Paul y cierra el servicio – Oficial Legal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

(Alpha News): Miembros de izquierda anti-ICE irrumpieron en una iglesia de St. Paul el domingo por la mañana y cerraron el culto después de enterarse de que uno de los pastores de la iglesia supuestamente estaba trabajando como agente de ICE.

“Esto es inaceptable, es vergonzoso”, dijo el pastor principal de Cities Church, Jonathan Parnell, a Don Lemon, quien asistió y transmitió en vivo la protesta. «Es una vergüenza interrumpir una reunión pública de cristianos en adoración».

Uno de los pastores de la iglesia, David Easterwood, supuestamente trabaja como agente de ICE en St. Paul.

Nekima Levy Armstrong, una activista, dijo que estaban allí para hacerle saber a la iglesia que «esto no se mantendrá». Ella continuó: “No pueden pretender ser una casa de Dios mientras albergan a alguien a cargo de agentes de ICE”. Armstrong fue la persona que causó el disturbio dentro de la iglesia, gritando mientras el pastor principal terminaba una oración.

A Armstrong se unieron al menos otras 20 personas que cantaban cosas como «Renee Good» y «Hands up. Don’t shoot». La iglesia fue evacuada de la mayoría de los feligreses y los activistas desaparecieron unos 45 minutos después, cuando llegaron los agentes de policía de St. Paul.

«Querían hacernos daño, pero Dios lo hizo para bien», dijo Parnell en una declaración a Alpha News sobre el incidente.

«Esperaron a que comenzara el sermón. A partir de entonces, las cosas realmente se salieron de control», dijo a Alpha News un miembro de la iglesia que deseaba permanecer en el anonimato. El miembro de la iglesia dijo que la escena era caótica, con muchas mujeres y niños llorando.

«Fue realmente aterrador, parecía que estaba al borde de la violencia», dijo. Explicó que uno de los mayores alborotadores era levantarse frente a mujeres y niños y gritarles.

“Siento que hicimos lo que había que hacer”, dijo Armstrong mientras Lemon lo entrevistaba afuera del edificio de la iglesia.

Cuando Lemon le preguntó a Armstrong qué pasaría después, ella dijo: «Depende de esta iglesia. Sé que después de hoy, esta iglesia nunca será la misma. Creo que las personas que adoran aquí tendrán que decidir de qué lado están. El lado del Señor, la verdad, la justicia o la rectitud, o el lado que pretende estar del lado del Señor mientras alberga a alguien que ayuda a perpetuar el mal en nuestra comunidad».

Armstrong publicó en Facebook después del incidente y enumeró a varios coorganizadores de la interrupción, incluidos Monique Cullars Doty, Chauntyll Allen y Satara Strong-Allen. “¡Es hora de que comience el juicio y comenzará en la Casa de Dios!” Armstrong escribió.

Otra persona que se unió se llama “Da Woke Farmer” y publicó un video de los rostros de las personas sentadas en el servicio religioso, despotricando sobre “los blancos que viven vidas lujosas y cómodas”.

«No hay descanso para los demonios», escribió en la leyenda. Más adelante en el video, se lo ve acosando a la familia de uno de los pastores mientras suben a su camioneta.

El miembro de la iglesia que habló con Alpha News dijo que tuvo que ayudar a contener a los manifestantes para que la esposa del pastor pudiera irse con sus hijos.

Kevin Ezell, miembro de la Junta de Misiones Norteamericanas de la Convención Bautista del Sur, publicó una respuesta a

“Violar la santidad de un servicio de adoración de esta manera es impactante y más que inaceptable”, dijo Ezell.

Un profesor del Seminario Teológico Bautista del Sur publicó en X y dijo que era «completamente despreciable».

«No existe ningún derecho constitucional a protestar contra una asamblea religiosa privada. Lo que el gobernador Walz y el alcalde Frey han desatado en su régimen de desorden y anarquía es vergonzoso», escribió Andrew Walker.

El Fiscal General Adjunto Harmeet Dhillon anunció en un X-post que el Departamento de Justicia está investigando el incidente por posibles violaciones de la Ley FACE, calificándolo de «comportamiento molesto» y «demoníaco».

La cuenta oficial de ICE X condenó a los manifestantes. «Los agitadores no sólo tienen como objetivo a nuestros oficiales. Ahora también tienen como objetivo a las iglesias», afirmó la organización. “Van de hotel en hotel, de iglesia en iglesia, persiguiendo a agentes federales encargados de hacer cumplir la ley que arriesgan sus vidas para proteger a los estadounidenses”.

«El presidente Trump no tolerará el acoso y la intimidación de los cristianos en sus lugares sagrados de culto», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. «El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación completa sobre el despreciable incidente que ocurrió hoy en una iglesia en Minnesota».