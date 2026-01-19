Miami vs Indiana, ver en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Después de los emocionantes juegos Fiesta Bowl y Peach Bowl, el Campeonato Nacional Playoff (CFP) está listo con dos potencias universitarias compitiendo para ganar el Trofeo CFP y terminar. la temporada 2025-26.

Programado para el lunes 19 de enero, el juego se transmite ESPN – quién es esperando altas calificaciones para el evento de la CFP a principios de 2026 – Entonces, si quieres ver el juego, hay varias formas de verlo en línea.

¿Quién jugará durante el campeonato nacional de playoffs de fútbol universitario de 2026?

El Campeonato Nacional CFP encuentra a los Miami Hurricanes (13-2), número 10 del ranking, con el entrenador en jefe Mario Cristóbal, jugando contra los Indiana Hoosiers (15-0), número 1 del ranking, con el entrenador en jefe Curt Cignetti en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, a partir de las 7:30 pm ET/4:30 pm PT por ESPN.

Miami entra al juego como el perdedor, mientras que Indiana es el claro favorito, especialmente con el récord invicto del equipo. Pero la temporada no termina y Miami asume el papel de saboteador, si los Hurricanes logran la victoria. Con ojos de universidad deportes Hoy en el Hard Rock Stadium, debería ser un partido emocionante y trepidante.

Sin embargo, incluso sin cable, no tienes por qué perderte nada de la acción esta temporada. El juego del Campeonato Nacional CFP también está disponible para transmitir en línea en una variedad de plataformas, como DirectTV, Fubo, Honda TV, Hulu + TV en vivo y ESPN ilimitado.

Cómo ver el campeonato nacional de playoffs de fútbol universitario de 2026 en línea: juego en vivo sin cable

Desplácese hacia abajo y vea las mejores formas de transmitir el Campeonato Nacional CFP a continuación:

DirectTV DirectTV DirectTV es una de las mejores formas para que los cortadores de cable accedan a deportes y televisión en vivo desde casa.

A partir de $69,99 al mes, obtienes acceso al paquete «MySports» del transmisor para el Campeonato Nacional CFP en ESPN, así como a más de 20 canales de deportes más, como FOX, ABC, CBS, NBC, FOX Sports, TNT y otros.

ESPN ESPN ilimitado ESPN ilimitado Incluye todo lo que ESPN tiene para ofrecer, como ESPN, ESPN en ABC, ESPN2, ESPN3, ESPNU, ESPNEWS y mucho más.

También incluye el acceso al partido del Campeonato Nacional de la CFP, como parte de su servicio. También tendrás acceso a otras ligas deportivas, como UFC, F1, MLB, NHL, La Liga y otras. ESPN ilimitado cuesta $ 29,99 al mes.

Hulu Hulu + TV en vivo Los planes comienzan en $89,99/mes.

Hulu + TV en vivo es una excelente opción para transmitir en vivo el Campeonato Nacional CFP con acceso a ESPN, junto con más de 95 canales más, así como acceso a originales exitosos en Disney+, Hulu y ESPN Unlimited.

Fubo Fubo Fubo es una de las mejores opciones para transmitir el Campeonato Nacional CFP en línea, mientras que el servicio cuenta con ESPN.

Incluso tiene más de 100 canales de televisión en vivo para transmisión sin cables. El transmisor ofrece una Prueba gratuita de 7 días para probar el servicio antes de comprometerse.

Honda TV Honda TV Honda es una de las mejores opciones para transmisión en vivo asequible con el Honda naranja El paquete cuesta $ 45,99 por mes.

El paquete incluye ESPN. Tenga en cuenta: los precios y la disponibilidad de canales están sujetos a su mercado de televisión local.

¿Quién actuará durante el medio tiempo del campeonato nacional de playoffs de fútbol universitario de 2026?

Dado que es un partido de fútbol americano universitario, las bandas de música de los equipos, la Frost Band of the Hour de Miami y la Marching Hundred de Indiana, están programadas para salir al campo en el Hard Rock Stadium durante el medio tiempo. Sin embargo, el artista de soul Jamal Roberts interpretará “The Star-Spangled Banner”, el himno nacional de los Estados Unidos, mientras que la Coral Ambassador de la Florida Memorial University interpretará “America the Beautiful”.

Con inicio a las 7:30 pm ET/4:30 pm PT, Campeonato Nacional 2026: Miami vs. Indiana se transmite por ESPN vía DirectTV.