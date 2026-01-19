‘No quiero reconciliarme’ con mis padres

La disputa de la familia Beckham ha pasado de la fascinación de los tabloides a un candente escándalo de Hollywood.

Brooklyn Beckham publicó una extensa declaración en sus Historias de Instagram el lunes por la mañana, acusando a sus padres, David y Victoria, de intentar «controlar las narrativas» sobre su vida y «intentar arruinar sin cesar» su relación con su esposa Nicola Peltz. El mayor de los Beckham ha estado separado de su familia durante aproximadamente tres años, una saga dolorosa con abandonos de Instagram y filtraciones de prensa interminables que han eclipsado los perfiles públicos y el trabajo de todos los involucrados desde que comenzó.

«Había guardado silencio durante años e hice todo lo posible para mantener estos asuntos en privado», escribió Beckham. «Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sólo sobre algunas de las mentiras que se han impreso. No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida».

un representante para David Beckham no tuvo comentarios. Representantes de Victoria Beckham no respondió de inmediato a una solicitud de Variedad. La dinámica familiar que Brooklyn Beckham alegó en su publicación confesional en las redes sociales pinta un retrato profundamente poco halagador de su padre y sus hermanos. Victoria Beckham se lleva la peor parte, acusada de comportamiento momzilla que instantáneamente genera la pregunta: “Adaptación de Ryan Murphy, ¿cuándo?” en Hollywood estos días.

Beckham acusó a sus padres de poner “innumerables mentiras” en los medios sobre él y su familia. Describió su relación con sus padres y hermanos como “no auténtica”, impulsada por “publicaciones performativas en las redes sociales” y eventos familiares.

Beckham también afirmó que sus padres hicieron todo lo posible para frenar su relación con Peltz. Dijo que su madre “canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento” e “intentó sobornarlo” para que renunciara a los derechos de su nombre antes de casarse.

El día de su boda, Beckham dijo que su madre se apropió de su primer baile con Peltz y “bailó de manera muy inapropiada” con él.

Recordó: «Marc Anthony me llamó al escenario, donde estaba previsto que fuera mi baile romántico con mi esposa, pero en lugar de eso mi madre estaba esperando para bailar conmigo. Ella bailó de manera muy inapropiada sobre mí frente a todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida».

Terminó su declaración diciendo que la narrativa de que su esposa controla su vida es «completamente al revés» y, en cambio, son sus padres quienes lo han estado manipulando. Este es el tipo de detalles llamativos que pueden descarrilar las giras de prensa de empresas como la marca de moda homónima de Victoria, así como empañar un complicado legado de Beckham que aparentemente se estableció con la familia consagrada en una burbuja de adoración y protección.

“Mi esposa y yo no queremos una vida marcada por la imagen, la prensa o la manipulación”, concluyó. «Todo lo que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia».