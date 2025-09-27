Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

Según un informe del New York Post, los ataques terroristas de izquierda programado para alcanzar máximos récord este año, con demócratas acusados ​​de cambiar las tensiones por su retórica contra el gobierno de Trump, según un nuevo estudio inquietante.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSI) mostró que la violenta repentina de repente planificó o ejecutó repentinamente por el extremadamente izquierdo en los EE. UU. Alcanzó una participación récord de todos los incidentes terroristas en la primera mitad de 2025 y están en ritmo para establecer un punto más alto en tres décadas.

Con el 4 de julio de 2025, que no incluyó el asesinato de Charlie Kirk y el ataque fatal de la instalación de hielo de Dallas, hubo cinco ataques de ala izquierda o de repente, notó el estudio. Esa cifra es más de ocho veces mayor que el promedio de 0.6 incidentes de ala izquierda por año de 1995 a 2000.

Los investigadores de CSIS analizaron 750 ataques terroristas y de repente en los Estados Unidos del 1 de enero de 1994 al 4 de julio de 2025. Por primera vez en 30 años, el estudio muestra, según incidentes terroristas de extremadamente izquierda, el de la extrema derecha.

El aumento de la violencia de la izquierda desde que el presidente Trump asumió el cargo en 2016 fue motivado en gran medida por el extremismo antigubernamental o partidista, concluyó el estudio. «Todos los ataques de izquierda hasta el 4 de julio de 2025 parecían estar motivados por una de estas ideologías», escribieron los investigadores, señalando las grabaciones de Kirk como un caso que se ajusta al patrón.

Los funcionarios legales de cumplimiento han dicho que el presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, de 22 años, «Hey Fascist, atrapa esto» en una vivienda de conchas antes de abrir el incendio.

El estudio agregó que los ataques de ala izquierda parecen ser impulsados ​​este año por «la oposición al gobierno de Trump alimenta los ataques contra el liderazgo político y las instituciones estatales que llevan a cabo la agenda».

La inmigración se ha convertido en un punto de inflamación, subrayado por el Centro de detención de hielo de Dallas de esta semana, que Trump culpó directamente a los «demócratas radicales de izquierda».