Muerte de un estudiante de UNG, el equipo de investigación dejó caer las estornudas de Mapala y la congelación

Gorontalo, Viva – Universidad Estatal de Gorontalo (UNG) finalmente anunció los resultados de la investigación relacionada Muerte estudiantil Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales (FIS), Muhammad Jexen, mientras asistía a la educación básica de Mapala Butaiyiyo Nusa (BTN). Varias partes fueron declaradas negligentes y sentenciadas a sanciones estrictas, que van desde las actividades organizacionales de congelación hasta la suspensión del comité.

El jefe del equipo de investigación, Joni Apriyanto, enfatizó que este hallazgo no solo reveló negligencia administrativa y gerencial, sino que también produjo recomendaciones de sanciones a las partes relacionadas.

«El equipo también dio sanciones fuertes de acuerdo con las disposiciones vigentes para el liderazgo de la facultad, como una forma de responsabilidad moral para el incidente y apoya plenamente el proceso legal que llevó a cabo temporalmente la policía», concluyó Joni en Gorontalo, viernes (9/26/2025).

Según los resultados de la investigación, Mapala BTN fue sentenciado a sanciones en forma de desactivación o congelación de actividades por un tiempo indeterminado. Además, el presidente de Mapala BTN y el Comité de Implementación de Diksar recibieron suspensión por dos semestres. Si en el proceso legal encontró un elemento criminal con una decisión de Inkrah, las sanciones se incrementan para el despido.

Mientras tanto, el líder de la Facultad de Ciencias Sociales UNG también estaba sujeto a sanciones fuertes porque se consideraba negligente al supervisar las actividades estudiantiles fuera del campus.

Joni explicó que su equipo había realizado una búsqueda integral relacionada con la administración, comité, con los estándares operativos de Mapala que se demostró que no se llevaron a cabo disciplinados.

«Nosotros, el equipo de investigación, hemos rastreado el proceso administrativo de actividades, aclarando a aquellos que se consideran necesarios para ser cuestionados y también proporcionamos recomendaciones para los hallazgos de los hechos para el incidente», dijo.

Desde el aspecto administrativo, se descubrió que las actividades de Diksar no estaban equipadas con un permiso oficial y no incluían un plan de mitigación de riesgos. Mientras tanto, a pesar de que la facultad de FIS había emitido un decreto para la formación de un comité para la base del desembolso de los fondos, nunca emitió un permiso para llevar a cabo actividades fuera del campus.

«La facultad no emite ningún permiso para las actividades realizadas fuera del campus», dijo Joni.

Además, el equipo también destacó la ausencia de supervisión de la facultad durante la actividad, así como el débil cumplimiento de los estándares de seguridad de las actividades naturales abiertas.

«Además, el equipo descubrió que los estándares operativos de Mapala no se llevaron a cabo de manera disciplinada», dijo.

Con los resultados de esta investigación, la Universidad enfatizó que fortalecerá la regulación de los estándares de seguridad en cada actividad estudiantil, así como para garantizar que no se repitan incidentes similares en el futuro. (ENTRE)