Congreso X PPP se llevó a cabo hoy en Ancol, la ingeniería de tráfico se aplica situacional

Yakarta, Viva – Muktamar incógnita PPP Celebrado el sábado 27 de septiembre de 2025 hoy en el área de Ancol, North Yakarta. Por lo tanto, la policía metropolitana del norte de Yakarta prepara el esquema seguridad Relacionado con el evento.

Leer también: El reclamo de Mardiono está respaldado por el 70% del cuadro PPP Ketum Ketum



El comisionado de policía de North Yakarta Metro, Pol Erick Frendriz, dijo que más tarde habrá cientos de personal policial que llevará a cabo seguridad con un esquema cerrado y abierto.

«Hemos preparado seguridad, que van desde la seguridad abierta de Samapta y Brimob, incluida la seguridad cerrada de la investigación. El número de seguridad de cientos de personal», dijo Erick cuando se contactó el sábado 27 de septiembre de 2025.

Leer también: Agus Suparmanto-Taj Yasin Maju se convierte en Caketum PPP





Flujo de carreteras de peaje en la ciudad de Jalan Gatot Subroto frente al edificio del Parlamento

Entonces, Erick agregó que su grupo también preparó ingeniería tráfico con el objetivo de evitar la densidad de tráfico en la región.

Leer también: 9.498 Personal conjunto de la Guardia de Acción de los Agricultores Nacionales, el jefe de policía de Metro asegura que los cumpleaños no pueden disparar gases lacrimógenos



Kendari, Erick, dijo que la transferencia del flujo de tráfico se llevó a cabo situacional al ver las condiciones en el suelo.

«Porque la transferencia de la corriente sigue siendo situacional. Preparamos un plan de ingeniería de tráfico en caso de un atasco de tráfico», dijo.

Para obtener información, el portavoz de PPP DPP, Usman M Tokan, dijo que habría tres cifras que lucharon por el cargo de presidente del partido en el Congreso de X PPP.

«En este momento, por el candidato, ha sido perseguido a tres personas», dijo Usman M Tokan a los periodistas.

Explicó que el primer candidato fue el presidente interino de Muhamad Mardiono que avanzaría para nominar para convertirse en la persona número uno en el partido con el Kaaba.

«Primero, el Sr. Mardiono, que estaba listo porque fue apoyado por 33 regiones. Así que tuvo la oportunidad de ganar, tal vez incluso una aclamación», dijo.

En segundo lugar, el ex Ministro de Comercio (Mendag) de la era del presidente Joko Widodo (Jokowi) Agus Suparmanto. Se dice que es el candidato más potencial para competir contra Mardiono.



El presidente interino del United Development Party (PPP) Muhamad Mardiono dio información a los medios de comunicación en Yakarta, el viernes por la noche, 13 de diciembre de 2024.

La tercera figura es el ex embajador indonesio en Azerbaiyán Husnan Bey Fananie. Husnan se considera bastante intenso declarado que avanza como candidato para el presidente general.

De hecho, se decía que había preparado un equipo legal para supervisar la implementación del Congreso.

«Está más en la declaración, la declaración avanzada que aparece a la superficie. De hecho, dijo que había preparado un equipo legal para evaluar la conferencia. La mayoría de sí, sí, continúa», dijo.