Los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense disparan a una mujer armada en Chicago después de haber sido atacadas por la mafia – Oficial de leyes

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

Chicago – Los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense le dispararon a una mujer armada en Chicago después de que una multitud enojada intentó atacar a los agentes de la ley.

El grupo de agentes realizó su patrulla de rutina cerca del 39º lugar y la avenida South Kedzie en el lado sur de la ciudad «cuando fueron atacados y embrujados por vehículos y en cajas fueron presentadas por 10 autos», dijo DHS.

«Los oficiales dejaron su vehículo capturado, cuando un sospechoso trató de desbordarlos, de modo que los oficiales tuvieron que disparar a la defensiva», dijo DHS, quien calificó el incidente «una situación en evolución» y notó que los agentes del FBI estaban actualmente en el sitio.

El sospechoso, un ciudadano estadounidense, estaba armado con un arma semiautomática, dijo una portavoz del departamento.

La mujer ya era conocida por la agencia federal por presuntos agentes identificados públicamente y alentar a las personas a atacarlos, según McLaughlin, quien dijo que la mujer ya estaba en el radar de la aduana y la protección fronteriza.

«La mujer armada fue mencionada la semana pasada en un boletín de inteligencia CBP para doxing -agents y publicaciones en línea ‘Hey For All My Gang nos dejó f – k que la madre f – no les deja llevar a nadie», escribió DHS en X.