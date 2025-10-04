Louis CK dice que unirse al festival de comedia de Riad es una «cosa positiva»

Louis CK está defendiendo su decisión de unirse a Arabia Saudita Riad Festival de comedia.

Durante una reciente aparición en «Real Time With Bill Maher», CK dijo que los otros comediantes en el evento estaban «realmente sorprendidos» por la abrumadora respuesta de la audiencia de Riad. Agregó que ser parte de una escena de comedia en ciernes en un lugar donde los actos generalmente están muy censurados es algo «positivo».

«Hay una mujer que es lesbiana y judía, que hizo un espectáculo allí, y ella recibió una ovación de pie», dijo CK. «Entonces, hay cosas que son inesperadas en esta cosa. La gente ha estado jugando a Arabia Saudita durante años. Los comediantes han estado yendo y interpretando a los países árabes. Hubo un festival de cine allí recientemente, se abre un poco. Pero siempre he dicho que no a los países árabes».

Agregó: «Y cuando surgió esto, dijeron que solo hay dos restricciones: su religión y su gobierno. No tengo bromas sobre esas dos cosas. Solía ​​ser cuando recibía ofertas de lugares como ese, habría una lista larga, y solo diría: ‘No, no necesito eso’. Pero cuando escuché que se abre, pensé, eso es terriblemente interesante.

El Festival de la Comedia de Riad ha generado muchas críticas de los comediantes estadounidenses que cuestionan la moral de actuar en un festival de Arabia Saudita. Cross David lanzó una declaración mordaz En su sitio web, llame a CK por su nombre para aceptar unirse al evento.

«Claramente, a ustedes no les importa una mierda lo que el resto de nosotros pensamos, pero ¿cómo puede ninguno de nosotros tomar a alguno de ustedes en serio nunca más?» Cross escribió. «¿Todas tus quejas sobre ‘cancelar la cultura’ y ‘libertad de expresión’ y toda esa mierda? Hecho. No puedes hablar de eso nunca más. A estas alturas, todos hemos visto el contrato que tuvimos que firmar».

Comediante Bill Burr También defendió su decisión para actuar en Riad. Llamó al festival «una de las tres mejores experiencias que he tenido».

«Fue genial experimentar esa parte del mundo y ser parte del primer festival de comedia allí en Arabia Saudita», dijo Burr en el episodio del 29 de septiembre de su «podcast del lunes por la mañana». «A los Reales les encantó el espectáculo. Todos estaban felices. Las personas que estaban haciendo el festival estaban encantadas».