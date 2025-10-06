Lo que los líderes policiales pueden aprender de ICE – Oficial de leyes

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

(Liderazgo valiente): El mayor error que los líderes policiales podrían cometer en este momento de la historia es pensar que el péndulo ha sido agitado a la policía local sobre un sentido más común.

Si ha comprado la retórica sobre el hielo y no está de acuerdo con lo que hacen, felicidades. Te lavaron el cerebro y probablemente se arrodillaron hace unos años para mentir o discutió una reforma policial tonta que fue presionada por Perf.

Las acusaciones

Antes de explicar por qué todo esto es importante para los líderes locales, desglosemos las horribles atrocidades que Sospeche ICE:

Cumplen su misión.

Es bastante simple. ICE es responsable de mantener las leyes de inmigración de los Estados Unidos y hacen cumplir las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Aunque has escuchado todo tipo de retórica de los jugadores típicos, ya que secuestran a los estadounidenses, no ha habido una evidencia que lo demuestre. Probablemente también haya escuchado que usan una fuerza excesiva, pero no he visto un video de esta acusación que los sospechosos no mostraron peleas, movimientos o peores.

Si todo esto suena familiar, es porque lo es. No tiene que recordar lo que la policía local ha sufrido durante años, en función de las mentiras.

Sin embargo, hoy hay una diferencia considerable y, por lo tanto, los líderes de la policía deben notar.

A pesar de la retórica y las mentiras, Ice continúa su misión. Aunque esa misión es más difícil hoy, no se disuaden.

Los oficiales de ICE han sido objeto de innumerables amenazas de muerte y doxing. En contraste con lo que tantos líderes de aplicación de la ley locales hicieron en el pasado, el liderazgo del DHS se mantiene firme en la protección de sus oficiales.

Mientras los mentirosos están molestos, usan equipos y máscaras tácticas; Se hace para la protección de los oficiales.

Concepto bastante loco.

No tengo que recordarle cómo los líderes locales nos abandonaron cuando estábamos lidiando con ataques y mentiras similares. Muchos de ellos no solo prohibieron el uso de equipos tácticos para la protección, sino que a menudo nos dijeron que «tomáramos» e ignoramos las actividades delictivas. Todavía sufrimos las «reformas» llamadas que nos arrojaron a nosotros.

Misioneros = destrucción

Los líderes locales fallaron cuando se enfrentaron a una situación similar que juega con ICE hoy y que el fracaso sigue siendo comunidades devastadoras. El crimen alcanzó máximos récord y la profesión aún sufre una cuestión de reclutamiento y retención.

Parece que huir de la misión nunca termina bien.

No ves esto con hielo. No se deterioran de su misión y han tenido 150,000 solicitudes este año. Wild Cómo apoyar a los líderes para hacer su trabajo ayuda a una organización a mantenerse en una misión.

Péndulo roto

El péndulo no regresa. Los mismos mentirosos y agitadores que estuvieron cerca de destruir la policía local hacen lo mismo con el hielo. Antes de eso era Tesla, y antes de eso era Palestina, y antes de eso era Trump, etc.

Desafortunadamente, esto no cambia, y si los líderes locales fueran sabios, reconocerían sus errores del pasado y se prepararían para hacerlo mucho mejor en el futuro.

Estás a una decisión lejos de los locos de todo lo que vuelve a suceder. El viento político nuevamente indicará la aplicación de la ley local, y no estoy seguro de si estamos listos.

Dr. Después de 30 años de servicio, Travis Yates se retiró como comandante de una importante policía municipal. Es autor de «The Courageous Police Leader: A Survival Guide for Fighting Cobards, Chaos & Lies». Su gestión de riesgos y problemas de liderazgo se han enseñado a miles de profesionales de todo el mundo. Se graduó de la Academia Nacional del FBI con un doctorado en liderazgo estratégico y el CEO de la valiente Alianza de Liderazgo de Policía.