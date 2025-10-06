Cyndi Lauper anuncia la residencia de Las Vegas, luego de Farewell Tour

Cyndi Lauper May se ha despedido de la gira, pero no fue una despedida para los shows en vivo por completo. Hacer el bien en su promesa de que su gira de despedida de este año no significó el fin de los conciertos por completo, Lauper ha anunciado una residencia en Las Vegas para el próximo año.

La primera residencia de Lauper tendrá lugar en el Coliseo en el Caesars Palace, con seis fechas inicialmente a la venta del 24 de abril al 2 de mayo de 2026.

La residencia ya tenía un gran anuncio, efectivamente, el domingo por la noche. Su anuncio de Las Vegas llega la mañana después de que su gira de despedida apareciera en un especial de CBS de dos horas, «Un saludo Grammy a Cyndi Lauper: Live from the Hollywood Bowl». (Ver VariedadLa reseña aquí: «Cyndi Lauper recluta a Sza, Cher y Joni Mitchell para un inusual ‘Grammy Salute’ que beneficia tanto a su charla de despedida como sus famosos invitados».)

El especial de la red se filmó en las últimas dos noches de las chicas Just Wanna Have Fun Firwewer Tour, que tuvo lugar en el Hollywood Bowl del 29 al 30 de agosto. La gira comenzó en octubre de 2024.

Live Nation la llama Run en Las Vegas «una oportunidad para que los fanáticos se perdieron su gira de despedida para celebrar una última vez».

Lauper será muy visible mientras tanto, con una inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll que tendrá lugar en Los Ángeles el 8 de noviembre.

Antes de eso, su adaptación musical en el escenario de «Working Girl» comienza el 28 de octubre en La Jolla Playhouse, antes de una carrera planificada de Broadway.

Las fechas que salen a la venta esta semana son para el 24 de abril, 25 y 29 y del 1 al 2 de mayo.

El general de venta de boletos para el show de Lauper es el viernes a las 10 a.m. PT. Una preventa para los cardales de Citi comienzan el martes a las 10 a.m. PT. Un club de fans presenta comenzará el miércoles al mismo tiempo. Finalmente, los miembros de Caesars Rewards y Live Nation y Ticketmaster tendrán acceso a su propia preventa el jueves a las 10.