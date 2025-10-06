Aprenda de Lucy Guo, la mujer más rica del mundo que logró deshacerse de la posición de Taylor Swift

Yakarta, Viva – El éxito en el mundo de la tecnología no viene al instante. Lucy Guo Demuestre que, donde se transformó de un niño que vende cartas de Pokémon en el patio de recreo, y ahora es un multimillonario La versión más joven de Forbes.

La historia muestra que las ambiciones, el coraje para correr riesgos y el entorno adecuado pueden alentar a cualquiera a llegar a la cima.

Lucy Guo es la fundadora y directora ejecutiva de Passes, una plataforma que ayuda a los creadores a desarrollar su negocio y marca, comenzando por Insight AI a la gestión de patrimonio. Anteriormente, también estableció una IA de escala que luego fue adquirida por Meta.

Aunque su riqueza es extraordinaria, Guo todavía usa Uberx y evalúa tener un jet privado demasiado problemático para él. En una entrevista sobre cómo ocurre el éxito, Guo compartió su viaje y filosofía de la vida.

¿Curioso? Aquí hay algunas lecciones de vida que se pueden tomar de Lucy Guo, como se resume del emprendedor, lunes 6 de octubre de 2025.

La propia de Ai Lucy Guo es la multimillonaria femenina más joven del mundo

1. No tengas miedo de correr riesgos

Guo desafía las opiniones generales sobre el riesgo. Para él, no tiene miedo de correr riesgos es importante. «Creo que las personas están demasiado centradas en el riesgo. Piensan que las cosas son más peligrosas que la realidad», dijo.

Su decisión de salir de Carnegie Mellon fue impulsada por el deseo de aprender, no temer al fracaso. Según él, el peor escenario es obtener mucho conocimiento y regresar a la escuela, mientras que el mejor escenario es obtener dinero que cambie la vida.

Para Lucy Guo, vea el riesgo como una oportunidad de aprendizaje.

2. Rodeándote de gente excelente

Guo enfatizó la importancia de estar en un entorno que desafió su habilidad. Él dijo, tendrás más éxito cuando eres «la persona más estúpida de la habitación». Si no, busque otro espacio más desafiante.

El premio Thiel Fellowship en 2014 le otorgó US $ 100,000 y acceso a la red de personas inteligentes y ambiciosas, lo que lo impulsó. En esencia, busque una comunidad desafiante y pueda ampliar sus pensamientos, aunque al principio se siente incómodo.

3. REST no es la prioridad principal

La rutina diaria de Guo es bastante extrema. Dormió alrededor de la 1 de la mañana y se despertó a las 5 o 6 de la mañana, luego inmediatamente celebró una sesión de entrenamiento sucesiva en Barry’s Bootcamp. Este ejercicio mantiene energía durante todo el día y ayuda a equilibrar los intensos esfuerzos de trabajo con resultados reales.