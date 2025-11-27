Las fuerzas policiales reducen los estándares de reclutamiento durante la crisis de reclutamiento – Abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Los departamentos de policía de todo Estados Unidos están reescribiendo silenciosamente la letra pequeña sobre quién puede usar la placa. Desde créditos universitarios y pruebas de aptitud física hasta el consumo de marihuana en el pasado, las agencias están relajando los requisitos de larga data para cubrir las plazas de la academia en medio de una crisis de reclutamiento y retención que lleva años.

Los datos sobre la fuerza laboral nacional muestran por qué los chefs se sienten acorralados. Un estudio de 2024 realizado por el Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía (PERF) encontró que la fuerza laboral juramentada todavía estaba alrededor de un 4,9% por debajo de los niveles de 2020 al 1 de enero de 2024, incluso después de una recuperación de la contratación. Los despidos han disminuido desde su pico de 2021-2022, pero se mantienen muy por encima de los niveles anteriores a 2020. Muchos departamentos simplemente están perdiendo oficiales más rápido de lo que pueden reemplazarlos.

Uno de los cambios más visibles tiene que ver con los estándares educativos. Una investigación de Stateline de este año encontró que el Departamento de Policía de Nueva York redujo sus requisitos universitarios de 60 créditos a 24. Al mismo tiempo, el Departamento de Policía de Dallas ahora acepta solicitantes con sólo un diploma de escuela secundaria o GED si tienen tres años consecutivos de experiencia laboral a tiempo completo. El artículo señaló movimientos similares en ciudades como Chicago, Louisville, Nueva Orleans y Filadelfia, así como en agencias gubernamentales y el FBI. En Maryland, el Departamento de Policía del Condado de Montgomery recientemente eliminó por completo un requisito de 60 créditos que ya existía desde hace mucho tiempo para ampliar el grupo de solicitantes.

Doug Larsen, ex agente de la ley y propietario de SAFEGUARD Recruiting, ha estado ayudando al personal de la agencia durante años y considera que reducir los estándares es una decisión innecesaria y potencialmente peligrosa para los líderes.

“Rebajar los estándares nunca es la respuesta cuando hay suficientes candidatos dispuestos”, nos dijo Larsen.

Larsen dijo que su empresa ha ayudado a agencias de todos los tamaños y nunca ha encontrado escasez de personas que quieran usar la insignia.

«El reclutamiento para todas las industrias ha cambiado y alentamos a las autoridades a alejarse de los métodos tradicionales y adoptar lo que sabemos que funciona», dijo Larsen.

Las reglas del fitness y del estilo de vida también están cambiando. En Filadelfia, los funcionarios redujeron el estándar de aptitud física para la academia de policía de nivel inicial del percentil 30 al percentil 15 de la propia escala del departamento (alrededor de unas pocas flexiones, abdominales y minutos menos en la carrera de 2,5 millas) y al mismo tiempo exigieron que los reclutas alcanzaran el estándar más alto al graduarse. Desde el cambio, la tasa de aprobación del examen de ingreso ha aumentado del 36% al 51% a nivel nacional. También se está reconsiderando las prohibiciones de tatuajes, las edades mínimas y las restricciones sobre el uso de drogas en el pasado en un esfuerzo por evitar que los solicitantes que de otro modo calificarían sean evaluados antes de recibir una prueba.

En Arizona, una nueva regla que reduce el período requerido sin marihuana para los reclutas de dos años a seis meses ya ha ampliado la fuerza laboral, según el director ejecutivo del POST, quien argumenta que el cambio es pragmático en una era de cannabis legal y al mismo tiempo excluye un abuso de drogas más grave. Otros estados han actuado en la dirección opuesta: el gobernador de Nebraska bloqueó una propuesta para relajar los estándares de uso de drogas, advirtiendo que podría percibirse como una «dilución» de lo que se necesita para convertirse en oficial de policía, sin datos claros de que las reglas existentes en realidad estaban alejando a los candidatos.

Los críticos dicen que el patrón es inequívoco: bajo intensa presión para dotar de personal a las patrullas y responder a las llamadas, las agencias están reduciendo los estándares y acelerando la capacitación, especialmente en áreas rurales de escasos recursos. Un análisis de junio de 2025 en El Correo de Washington ha vinculado el aumento de la violencia policial en ciudades pequeñas en parte con departamentos con escasez de personal que han «reducido los estándares y han acelerado la capacitación», dejando a los agentes menos preparados para manejar llamadas complejas de salud mental y violencia doméstica. Los defensores de la reforma policial advierten que relajar los requisitos de elegibilidad sin grandes inversiones en supervisión, capacitación sobre el terreno y rendición de cuentas empeorará los problemas existentes en lugar de resolverlos.

Los líderes encargados de hacer cumplir la ley responden que la historia del colapso de las normas es demasiado simplista. Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos de 2024 sobre contratación y retención insta a las agencias a “modernizar los requisitos de elegibilidad”, pero enfatiza que esto no debería significar abandonar los mínimos básicos. En lugar de ello, exige distinguir entre elementos no negociables –como ausencia de violencia grave, extremismo o antecedentes penales importantes– y áreas donde el “espacio para la redención” tiene sentido, incluidos delitos menores anticuados, viejos problemas crediticios o consumo de marihuana en la juventud. El mismo informe señala que existe un amplio consenso en que los cambios deben reflejar las realidades de la actuación policial del siglo XXI, no una carrera hacia el abismo.

Detrás del debate sobre “rebajar los estándares” se esconde una pregunta más profunda que moldeará la seguridad pública en los años venideros: ¿Qué predice realmente quién será un buen policía? A medida que las agencias ajustan las reglas de contratación para sobrevivir a la crisis de contratación, las comunidades, los sindicatos y los formuladores de políticas están observando de cerca no sólo para ver si los departamentos pueden cubrir las vacantes, sino también si los funcionarios que contratan son mejores, peores o simplemente diferentes a los que reemplazaron.