¿Dónde se transmitirá el Portugal vs Austria?

VIVA – La final del Mundial Sub-17 de 2025 reunirá a dos jóvenes potencias europeas: Portugal vs Austria. Este candente duelo se celebró en el Estadio Internacional Khalifa de Doha el jueves 27 de noviembre de 2025.

Lea también: El orgulloso jugador de la selección nacional de Indonesia, Adrian Wibowo, recibe una extensión de contrato de Los Angeles FC



Portugal avanzó a la final después de pasar por un partido súper dramático contra Brasil en las semifinales. El partido terminó 0-0 en el tiempo reglamentario, antes de que la Seleção Sub-17 cayera en los penales con un marcador de 6-5. Esta lucha hizo que Portugal volviera a aspirar al trofeo que llevaba mucho tiempo esperando.

Por otro lado, Austria parecía estar golpeando. Eliminó a Italia por dos goles sin respuesta, gracias a la brillante acción de Johannes Moser, que anotó un doblete y llevó a Austria a registrar siete victorias consecutivas desde la fase de grupos.

Lea también: Erick Thohir dice que la plata, PSSI confirma que el oro es el precio fijo para la selección nacional sub-22 de Indonesia en los SEA Games 2025



Esta fantástica actuación convirtió a Austria en una de las mayores sorpresas del Mundial Sub-17 de este año.

La final no sólo será una cuestión de prestigio, sino también una oportunidad de hacer una nueva historia para dos países que tienen una generación dorada. El partido Portugal vs Austria se puede ver mediante transmisión en vivo gratuita en FIFA+.

Lea también: Respuesta del PSSI sobre la plaza del asistente Arne para entrenar a la selección nacional de Indonesia



A continuación, los detalles de la final del Mundial Sub-17 2025:

Partido: Portugal vs Austria

Día/Fecha: jueves 27 de noviembre de 2025

Inicio: 23.00 WIB

Estadio: Khalifa International, Doha, Qatar

El enlace de transmisión en vivo está disponible en la plataforma FIFA+.