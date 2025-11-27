Reglas extrañas para el duelo entre Anthony Joshua y Jake Paul

VIVA – Antes del candente duelo contra jake pablo, Antonio Josué finalmente habló sobre las reglas de peso que habían desatado una polémica.

La pelea, que está programada para el 19 de diciembre, es un gran momento destacado, considerando que el duelo inicialmente enfrentó a Jake Paul contra Gervonta “Tank” Davis.

Sin embargo, los planes cambiaron por completo después de que Davis se viera involucrado en un caso legal que le hizo cancelar su aparición. El dos veces campeón mundial de peso pesado, Anthony Joshua, fue inmediatamente designado como sustituto.

En la primera conferencia de prensa entre ambos en el Kaseya Center de Miami, Joshua se tomó un tiempo para explicar las nuevas reglas que, según se decía, limitarían su peso.

El duelo Paul vs Joshua se llevó a cabo oficialmente como un partido profesional, borrando rumores anteriores que decían que este partido era solo una exhibición. Los dos pelearán usando guantes de 10 onzas en ocho asaltos de tres minutos.

Lo que llamó la atención del público fue la regla de que Joshua no podía exceder las 245 libras (aproximadamente 111 kg), a pesar de que esta pelea era en peso pesado, categoría que generalmente no tiene restricciones de peso.

Cuando Ariel Helwani le preguntó si la regla era correcta, Joshua respondió sin rodeos: «Creo que sí. 111 kg es el límite que tengo que alcanzar. Ese es mi enfoque en este momento».

En varios partidos anteriores, se registró que Joshua aparecía varias veces por encima de las 250 libras. Sin embargo, cuando se enfrentó a Oleksandr Usyk, bajó a 240-244 libras.

Mientras tanto, Jake Paul admitió que su condición aún se estaba ajustando después de una dieta estricta en preparación para la pelea contra Davis. Sin embargo, se muestra optimista de que podrá volver a levantar pesas.

«Estoy tratando de ganar peso nuevamente. Para esta pelea probablemente estaré en el rango de 215-225 libras», dijo Paul.

Anteriormente, se planeó que el duelo Paul vs Davis se llevara a cabo con un límite de peso de 195 libras. Ahora, con Joshua como nuevo oponente, la pelea ha cambiado por completo y es aún más interesante de ver.