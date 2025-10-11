Friendly Neighborhood Spider-Man temporada 2 establece fecha de lanzamiento, Venom

Marvel Animation ha anunciado la segunda temporada de “Tu amigable vecindario Spider-Man”se lanzará en Disney+ en el otoño de 2026. La noticia llegó en la Comic Con de Nueva York, junto con un avance mostrado a los fanáticos en la sala.

El tráiler reveló que la temporada 2 presentará al simbionte de Venom, Gwen Stacy, y traerá de vuelta a Daredevil de Charlie Cox. También mostró los regresos de Norman y Harry Osborn, villanos como el Doctor Ocotopus, Chameleon y Scorpion, y el surgimiento de los poderes mágicos de Nico Minoru.

Hudson Thames le da voz a Peter Parker en “Your Friendly Neighborhood Spider-Man”, que debutó en Disney+ a principios de 2025. La serie animada tiene lugar en un universo separado del Spider-Man de Tom Holland en el MCU, y hay muchas diferencias clave entre los dos trepamuros.

En lugar de que Tony Stark de Robert Downey Jr. sea el mentor del joven Peter Parker, “Your Friendly Neighborhood Spider-Man” lo reemplaza con Norman Osborn (con la voz de Colman Domingo), más conocido como el Duende Verde en películas y cómics anteriores. Esta versión de Norman es el director ejecutivo de Oscorp y ofrece pasantías a Peter y sus amigos, pero sus verdaderos motivos son sospechosos.

En lugar de Mary-Jane de Zendaya y Ned de Jacob Batalon, los nuevos amigos de Peter son el influencer Harry Osborn (Zeno Robinson) y el usuario secreto de brujería Nico Minoru (Grace Song). El elenco también incluye a Eugene Byrd como una versión joven del clásico villano de Spider-Man, Tombstone, Hugh Dancy como Otto Octavius, la estrella de MCU Charlie Cox como Daredevil, Kari Wahlgren como la tía May, Aleks Le como Amadeus Cho y Jonathan Medina como el villano Scorpion.

La temporada 1 de “Tu amigable vecindario Spider-Man” terminó con varios momentos de suspenso. El Doctor Strange (Robert Atkin Downes) ayudó a Spidey a luchar contra el simbionte alienígena Venom después de que llegó de otra dimensión. Norman Osborn guardó en secreto una parte del simbionte para experimentar. También se revela que el padre de Peter, Richard, que durante mucho tiempo se pensó que estaba muerto, en realidad está vivo y en prisión.