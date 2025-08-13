Bet Networks ya no está a la venta

APUESTA Networks ya no se está comprando a compradores de terceros, el nuevo régimen de liderazgo en Paramount Skydance Confirmado el miércoles cuando los altos ejecutivos se reunieron para un amplio y respetado preguntas y respuestas con periodistas.

David EllisonEl CEO del estudio que adquirió la semana pasada, dijo a los periodistas que BET y sus franquicias de contenido serían una parte clave de la estrategia de transmisión del nuevo régimen. Ellison dijo que el plan es operar la compañía con sus activos intactos, eso contrasta con la cadena de ventas de activos que Paramount Global y sus predecesores han hecho en los últimos años. La apuesta en particular se había comprado a varios compradores posibles en capital privado y destacados inversores y estrellas negras, incluido Tyler Perry.

«Tuvimos esta conversación con Shari cuando tuvimos la primera reunión, en realidad sobre la compañía. Es nuestra intención mantener a la compañía unida e invertir en esa lente», dijo Ellison.

