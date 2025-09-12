Dijo Bojan Hodak después de que Persib Bandung rodó Persebaya

VIVA – Perseguidor Bandung aseguró una estrecha victoria por 1-0 sobre Persebaya Surabaya en la quinta semana de la Super League 2025/2026 en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), viernes 12 de septiembre de 2025.

El gol único de Maung Bandung nació en el minuto 53 a través de la patada de Ulliam Banos que usa la asistencia madura de Berguinho. Estos resultados al mismo tiempo extienden la tendencia positiva de PERSIB en el hogar.

Persib Coach, Bojan Hodakafirmó estar satisfecho con la lucha de los niños adoptivos. Según él, los jugadores mostraron un alto espíritu de lucha hasta el final de la pelea.

«El partido fue interesante para ambos equipos, pero creo que nos desempeñamos mejor. Especialmente en la primera ronda, realmente dominamos el juego», dijo Hodak después del partido.

El entrenador croata también destacó la aparición de jugadores debutantes como Federico Barba, Thom HayeAndrew Patrick Jung y Eliano Reijnders. Aunque aún no es completamente coherente, Hodak evaluó que los cuatro habían mostrado contribuciones positivas.

«De hecho, hay algunas cosas que deben mejorarse, especialmente porque las fuertes lluvias se habían detenido. Pero en general, los jugadores extranjeros y locales parecen bastante buenos. Necesitamos tiempo para que este equipo sea más sólido», dijo.

Hodak no descargó que Persebaya tuviera una resistencia apretada, especialmente en la segunda mitad. Sin embargo, consideró que la defensa de Persib parecía resistente para poder mantener la excelencia hasta que terminó el juego.

«El campo inundado de hecho afecta el ritmo del juego. Pero en general, el equipo trabaja duro y merece la victoria», dijo Hodak.

Con este resultado, PERSIB es cada vez más seguro de mirar los próximos partidos en la Super League 2025/2026.