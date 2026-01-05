¿Está permitido ver los órganos íntimos de la pareja durante el coito? Esta es la respuesta de Ustaz Khalid Basalamah

VIVA – En una relación marido y mujerTodavía hay muchas cosas que algunas parejas no comprenden del todo. Esto incluye el conocimiento sobre la sunnah y las cosas que se recomiendan o prohíben durante las relaciones sexuales.

Una de las preguntas que suele surgir en la sociedad es si a los maridos y las mujeres se les permite verse organos intimos su pareja durante el coito. Entonces, ¿cómo ve esto el Islam? ¿Puede una pareja ver los órganos íntimos de su pareja mientras tienen relaciones sexuales y es pecado?

Al respecto habló Ustaz Khalid Basalamah. Explicó que no existe ninguna prohibición en el Islam para eso.

«No hay ninguna prohibición y está permitido, todo depende de ti», dijo Ustaz Khalid Basalamah, citado en una transmisión en YouTube, el martes 6 de enero de 2026.

Ustaz Khalid explicó que cuando tienen relaciones sexuales con marido y mujer, sólo necesitan mantenerse alejados de cualquier cosa que esté prohibida por Allah SWT. Algunas de estas prohibiciones incluyen las relaciones sexuales con la esposa durante la menstruación y el período posparto, así como las relaciones sexuales con la esposa a través del ano.

«Lo único que está prohibido es mantenerse alejado. Está prohibido que una persona meta los genitales en los genitales de su esposa durante la menstruación y después del parto. Poner los genitales en el ano bajo ninguna circunstancia está permitido. Conocemos la fuente del SIDA, las enfermedades genitales son causadas por el ano», explicó Ustaz Khalid.

Ustaz Khalid reveló además que las relaciones sexuales con la esposa durante la menstruación y el posparto o las relaciones sexuales con la esposa a través del ano están amenazadas por Allah. Se afirma que Allah maldecirá a cualquiera que tenga relaciones sexuales con su esposa durante la menstruación y el posparto y que tenga relaciones sexuales entre marido y mujer a través del ano.

«Por eso está prohibido, dijo Rasulullah SAW, Allah maldice a cualquiera que visite a un chamán y a cualquiera que tenga relaciones sexuales con su esposa durante la menstruación y el posparto o que tenga relaciones sexuales en su ano», dijo.

Además de las prohibiciones mencionadas anteriormente, Ustaz Khalid explicó que básicamente a las parejas casadas se les permite hacer varias cosas en su relación. Esto incluye variaciones en las relaciones, siempre que se haga sobre la base del consentimiento mutuo y sin elementos de coerción.

También dijo que ciertas acciones están permitidas siempre que mantengan los modales y la comodidad de cada socio, y no violen las disposiciones establecidas en las enseñanzas religiosas.