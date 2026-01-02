Revelada la razón por la cual Aura Kasih se negó a filmar tanto

VIVA – Aura Kasih Finalmente, abrió su voz sobre las razones por las que muchas veces rechazaba muchas ofertas de trabajo en filmaciones. Esta cantante y actriz admitió que esta decisión no fue sin motivo. Detrás de los focos públicos que cuestionan su presencia en la pantalla chica, Aura aparentemente está priorizando una serie de cosas importantes en su vida.

En una ocasión, Aura Kasih explicó abiertamente los motivos por los que ya no era tan activa como antes en el mundo del cine. Destacó que actualmente el foco de su vida se divide en varias cosas fuera del mundo del entretenimiento, que van desde los negocios, las organizaciones, hasta los niños. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«En primer lugar, también me ocupo de muchos negocios. Luego también estoy activo en la Asociación Indonesia de Jóvenes Empresarios (HIPMI). Uno de los administradores centrales también. Luego sigo activo en varias organizaciones», dijo Aura Kasih, citado en una transmisión de YouTube el viernes 2 de enero de 2025.

La ajetreada vida de Aura Kasih en el mundo empresarial rara vez ha sido expuesta al público últimamente. Sin embargo, su participación como uno de los administradores centrales de HIPMI demuestra que se toma en serio el desempeño de su nuevo papel como empresario y organizador. Estas actividades ciertamente consumen tiempo y energía, por lo que tienen que ser más selectivos a la hora de aceptar trabajos en el mundo del entretenimiento.

No sólo se trata de carrera y organización, los factores familiares también son las principales consideraciones de Aura Kasih. Como madre, admite que quiere pasar más tiempo con su hijo. Según él, el trabajo de filmación requiere mucho tiempo y le exige estar separado de sus hijos durante bastante tiempo.

«Después de eso, también cuido a los niños. Así que cuando filmamos, lo dejamos por mucho tiempo. Es una pena. Sí», continuó. .

Esta afirmación también responde a la curiosidad del público que a menudo pregunta por qué Aura rara vez se ve en lugares de rodaje o programas de televisión. Para él, la decisión de rechazar el trabajo no significa abandonar completamente el mundo del entretenimiento, sino más bien una forma de establecer prioridades en la vida.