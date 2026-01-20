Las 5 aerolíneas más seguras del mundo en 2026 según AirlineRatings

Jacarta – La seguridad sigue siendo el principal factor para los turistas a la hora de elegir aerolínea. Para 2026, el sitio de clasificación global AirlineRatings ha publicado otra lista aerolínea más segura en el mundo basado en una evaluación integral de más de 320 aerolíneas internacionales.

Lea también: En colaboración con todas las partes interesadas, INACA promueve una aviación ecológica y sostenible



La evaluación se llevó a cabo considerando varios indicadores importantes, desde el historial de incidentes, la antigüedad y el mantenimiento de la flota, los estándares de capacitación de los pilotos y los resultados de las auditorías internacionales de seguridad hasta las capacidades de mitigación de riesgos como las turbulencias. La siguiente es una lista de aerolíneas que se consideran las más seguras para operar en 2026. Desplázate para saber más, ¡vamos!

1. Qantas

Lea también: Las 20 mejores aerolíneas de primera clase del mundo en 2025, inesperadamente, ¡son de Indonesia!



Se sabe que la aerolínea nacional de Australia ocupa constantemente la primera posición en las listas de seguridad mundiales. Qantas se considera superior en gestión de riesgos, capacitación de tripulaciones y cumplimiento de estrictos estándares internacionales de seguridad. Su reputación como una de las aerolíneas más antiguas del mundo sin accidentes mortales en la era de los aviones modernos ha ayudado a fortalecer su posición.

2. Aire Nueva Zelanda

Lea también: La aerolínea Jetstar Asia deja de operar oficialmente, la gerencia revela el motivo



Air New Zealand ha vuelto a entrar en el ranking de las aerolíneas más seguras gracias a su enfoque innovador en materia de seguridad aérea. Esta aerolínea es conocida por desarrollar activamente tecnología de seguridad y tiene una sólida cultura de seguridad en todas sus líneas operativas.

3. Qatar Airways

Como aerolínea global con una extensa red internacional, se considera que Qatar Airways tiene altos estándares de seguridad, una flota moderna y resultados consistentes de auditorías de seguridad. La aerolínea también es conocida por su disciplina en la formación de tripulaciones y el mantenimiento de aeronaves.

4. Aerolíneas Etihad

Esta aerolínea de Emiratos Árabes Unidos destaca por su seguridad operativa y eficiencia de su flota. Etihad se somete periódicamente a auditorías de seguridad internacionales y es conocido por tener un sistema de gestión de seguridad integrado.

5. Vietnamjet

Vietjet es una de las aerolíneas de bajo costo incluidas en la lista de las aerolíneas más seguras del mundo 2026. Desde 2018, Vietjet ha logrado constantemente una calificación de seguridad perfecta de 7/7 de AirlineRatings.

La directora ejecutiva de AirlineRatings, Sharon Petersen, destacó el desempeño estable de Vietjet en el mantenimiento de la seguridad de la aviación.

«Vietjet Air muestra un crecimiento constante manteniendo la continuidad de la flota y un alto nivel de confiabilidad operativa. Una flota de aviones relativamente joven, respaldada por un excelente historial de seguridad durante muchos años, refleja las operaciones sólidas y centradas en la seguridad de la aerolínea. Además, el sector de la aviación de Vietnam registró sus mejores resultados hasta la fecha en una auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre la seguridad y la eficiencia del transporte aéreo internacional», dijo Sharon en su declaración, citada el martes 20 de enero de 2026.