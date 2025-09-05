Netflix compra Saturno Return con Rachel Brosnahan, Charles Melton

En algunos tratos tempranos en el Festival de Cine de Toronto, Netflix ha recogido «Saturno Return», un proyecto candente con el que CAA está lanzando Rachel Brosnahan, Charles Melton y Will Poulter adjunto a la estrella.

Plan B – Brad Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner’s Company, que acaba de anunciar su primer puesto avanzado internacional en Londres, está produciendo «Saturno Return» con Emily Wolfe, quien se unió al Plan B en 2022.

«Saturn Return» será dirigida por Greg Kwedar, cuya película reciente «Sing Sing» obtuvo una nominación al Oscar al Mejor guión.

La fecha límite informó por primera vez noticias de la venta.

Más por venir …