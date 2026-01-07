Las fuertes lluvias y los fuertes vientos tienen el potencial de afectar varias grandes ciudades

Jacarta– La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) emitió una alerta meteorológica temprana en forma de potencial Lluvia De ligero a fuerte, que puede ir acompañado de relámpagos y fuertes vientos en varias grandes ciudades de Indonesia el miércoles (1/7/2026).

Lea también: BMKG: Yakarta tendrá nubes espesas desde el domingo por la mañana hasta la tarde



Según información del sitio web oficial de BMKG, Prakirawan Miftah Ali explicó que en general existe un área de convergencia que se extiende a lo largo de la región oriental de Nusa Tenggara, el mar de Banda, el mar de Arafuru, Papúa del Sur y el norte de Australia.

Esta condición se considera capaz de aumentar el potencial de crecimiento de nubes de lluvia a lo largo de las áreas por donde pasan la convergencia y la confluencia.

Lea también: La RAE de Padang despliega personal para evacuar a los residentes atrapados en las inundaciones



«Por lo tanto, se prevé que varias ciudades grandes tengan el potencial de experimentar lluvias de moderadas a muy intensas, que podrían ir acompañadas de relámpagos y vientos fuertes», explicó Miftah Ali.

Las ciudades que se prevé que tengan potencial para experimentar lluvias de moderadas a fuertes incluyen Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkalpinang, Tanjung Selor, Palangka Raya, Kupang, Mamuju, Makassar y Nabire.

Lea también: BMKG: La mayoría de las grandes ciudades de Indonesia recibieron una lluvia ligera hoy



Mientras tanto, se prevé que se produzcan lluvias de intensidad ligera a moderada en otras grandes ciudades, incluidas Banda Aceh, Medan, Bandar Lampung, Jambi, Serang, Yakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Samarinda, Pontianak, Gorontalo, Manado, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya y Merauke.

BMKG también predice que varias áreas solo experimentarán condiciones nubladas, a saber, Bengkulu, Denpasar, Mataram, Palu y Manokwari.

Además de la advertencia de lluvia, el martes (1/6/2026), BMKG también hizo un llamamiento a los pescadores para que sean conscientes de la posibilidad de olas altas en varias aguas del norte de Sumatra en el período del 7 al 8 de enero de 2026.

Christen Marpaung, pronosticador de la Estación Meteorológica Marítima de Belawan BMKG, dijo que varias aguas en el área tienen el potencial de experimentar olas de hasta 1,25 a 2,5 metros.

Estas olas altas tienen el potencial de ocurrir en el Océano Índico al oeste de las Islas Nias, aguas al oeste de las Islas Batu, aguas de las Islas Batu, aguas al oeste de las Islas Nias y aguas al este de las Islas Nias.

«Los barcos pesqueros deben estar alerta si la velocidad del viento alcanza los 15 nudos y la altura de las olas alcanza los 1,25 metros y las barcazas si la velocidad del viento alcanza los 16 nudos y la altura de las olas alcanza los 1,5 metros», dijo. (Fuente ANTARA)