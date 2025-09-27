Halloween – La pantalla parece mostrar oficiales de hielo linchado en HAGA HATS – Oficial de leyes

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

Una inquietante exhibición de Halloween en Houston parece mostrar imágenes de agentes federales de inmigración que usan sombreros rojos como maga colgados de horca. La pantalla retiró el retroceso solo unos días después de que la retórica ascendente del anti-ED condujo a un disparo fatal en una instalación del escritorio en Dallas.

La impactante exhibición de yardas en el segundo vecindario de la mayoría española en el distrito del condado de Harris mostró los maniquíes que contienen Hoed Hoed que contienen una honda de horca casera con una pequeña bandera mexicana, informó Fox News.

La ropa de los números (camisas negras, pantalones marrones y mascarillas con neumáticos con cremallera en sus bolsillos) atrajo comparaciones con agentes de aplicación de inmigración y aduana.

Dos ataúdes flanquearon la horca, y un maniquí de colgante llevaba un sombrero de paja y un colorido poncho se encontraba por encima de un cuarto muñeco que parecía haber atado las manos.