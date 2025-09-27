La parte de las transacciones digitales alcanza 99.1 Press de las transacciones totales, los clientes se sienten más cómodos utilizando los servicios de banca digital BRI

VIVA – La digitalización se ha convertido en una parte inseparable de las actividades financieras del pueblo indonesio. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Registre la porción servicios digitales La banca ha dominado hasta el 99.1% del total transacción BRI y menos del 1% es la transacción restante en las salidas convencionales.

El Secretario Corporativo de BRI, Dhanny, dijo que la optimización de la red de canales electrónicos y los servicios de banca digital se convirtió en una base importante para fortalecer el papel de BRI como un gran banco en Indonesia.

«Todos los canales existentes son la principal opción de clientes en la transacción de manera fácil, rápida y segura», dijo.

La aceleración de la digitalización en BRI también se refleja en el dominio de las transacciones digitales y los esfuerzos de la compañía para optimizar todas las redes y canales de banca digital. En la actualidad, el ecosistema BRI Digital Banking incluye ATM, CRM, Brilink, Banca por Internet y Super Aplicaciones Brimo. La presencia de los canales se complementa entre sí para traer acceso equitativo a la comunidad tanto en áreas urbanas como en pueblos remotos.

Como ilustración, a fines de junio de 2025, el número de canales electrónicos BRI había alcanzado las 702 mil unidades, que consta de 10,650 unidades de cajeros automáticos, 9,007 unidades CRM y 682,370 comerciantes.

«Esta red extensa y dispersa garantiza que los clientes puedan acceder a varios servicios bancarios que van desde retiro y depósitos en efectivo, transferencias, pagos de facturas, hasta compras en Merchant Partners en cualquier momento y en cualquier lugar», explicó Dhanny.

Además, la expansión del servicio también se realiza a través de AgentsBrilink, que ahora es la columna vertebral de la inclusión financiera a nivel de la aldea. A partir de agosto de 2025, el número de agentes de Brilinks alcanzó más de 1 millón de agentes repartidos en 66,691 aldeas, o equivalente al 80.96% de las aldeas totales en Indonesia. Por otro lado, el volumen de transacciones realizadas a través de AgentBilinks ha alcanzado RP1,145.22 billones con un total de más de 734 millones de transacciones en ocho meses 2025.

De todos los canales, Brimo se convirtió en un importante pilar de la transformación digital de Bri. Observado, a partir de agosto de 2025, los usuarios de Brimo crecieron un 20.35% interanual a 43.9 millones. En el mismo período, el valor de la transacción BRIMO aumentó un 25.05% interanual a RP4,436.49 billones, y el número de transacciones BRIMO también aumentó en un 27.22% interanual a 3.51 mil millones de transacciones.

Equipado con más de 100 características, esta súper aplicación facilita a los clientes acceder a diversas necesidades de transacciones en una mano, desde la billetera electrónica de recarga para pagos digitales, rellenar los saldos de brizzi para transacciones sin contacto en peajes y transporte público, hasta la cuenta virtual de Bri (Briva) para el pago de electricidad, agua y facturas de Internet instantáneamente.

«En el futuro, BRI continuará fortaleciendo el ecosistema digital para que sea más relevante como una solución para responder a las necesidades de las transacciones públicas», concluyó Dhanny.