Pertamina Patra Niaga atiende a la demanda Vivo BBM, junto con el mantenimiento de la oferta de energía para la comunidad

VIVA – Pasos de colaboración para el cumplimiento Bbm entre Pertamina Patra Niaga (PPN) y entidades comerciales privadas (BU privada) como seguimiento de la dirección del gobierno a través del Ministro de Recursos Energéticos y Minerales, Bahlil Lahadila produjo hoy resultados.

PT Vivo Energía Indonesia (Vivo) acordó llevar a cabo el proceso B a B con Pertamina patra niaga (TINA). De los 100 mil barriles (MB) de carga importada ofrecida, Vivo absorbe 40 MB para satisfacer las necesidades de sus consumidores.

Con buenas intenciones, transparencia y de acuerdo con el buen gobierno corporativo, PPN y Vivo se comprometen a garantizar la disponibilidad de combustible y distribución de energía y proporcionar servicios a la comunidad.

Pj. La secretaria corporativa de Pertamina, Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun expresó su aprecio por este paso conjunto.

«Agradecemos el espíritu de colaboración que existe con Vivo. Esta política no se trata solo de la importación de combustible, sino de cómo todas las partes trabajan juntas para garantizar que la energía esté disponible y que la comunidad pueda ser muy bien atendida», dijo.

Además, Roberth agregó el mecanismo para suministrar VIVO mediante el uso de procedimientos de acuerdo con las reglas aplicables. Nuestra esperanza, con estas buenas intenciones, Vivo puede colaborar, al tiempo que respeta las reglas y aspectos del cumplimiento que se aplica en las SOES «, explicó Roberth.

El siguiente proceso continuará con la prueba de calidad y la cantidad de productos BBM utilizando un topógrafo que se ha acordado mutuamente.

Roberth afirmó, la colaboración con entidades comerciales privadas es una prueba clara de que mantener la energía es un trabajo conjunto. Con el espíritu de cooperación mutua, se espera que los servicios de energía sean más equitativos, justos y beneficiosos para todas las personas indonesias.

Mientras tanto, para otros cuatro autobuses privados, todavía están coordinando con sus respectivas oficinas colectivas.