FBI dispara a los agentes sobre las fotos de protesta de arrodillado – Oficial de leyes

El FBI ha despedido a agentes que fueron fotografiados arrodillados durante una protesta de justicia racial en Washington que siguió a la muerte de 2020 George FloydTres personas que están familiarizadas con el caso dijeron el viernes.

El escritorio Los agentes habían regañado la primavera pasada Pero ella ha despedido desde entonces, dijeron las fuentes que estaban en anonimato para discutir los recursos humanos.

El número de empleados del FBI despedidos no estaba claro de inmediato, pero dos personas dijeron que era alrededor de 20, según el Daily Mail.

Las fotos sometidas mostraron a un grupo de agentes que se arrodillan durante una de las manifestaciones después de la muerte de George Floyd de mayo de 2020.

Pero el cambio se produce en medio de un esfuerzo más amplio del presidente Donald TrumpEl nuevo director del FBI, Kash Patel, para erradicar lo que el presidente ha llamado ‘despertó‘Y elementos politizados dentro del escritorio.

El FBI se ha negado a comentar sobre los cambios de personal, refiriéndose a su política contra la discusión de asuntos de personal.

Un informe de 2024 por parte del Inspector General del Ministerio de Justicia también encontró que el despliegue del FBI para proteger los monumentos «faltaba la planificación insuficiente» y «no proporcionaba suficiente orientación al personal con respecto a su misión y autoridades legales».

También dijo que «enviando a los agentes armados para responder a los disturbios civiles por los cuales se perdieron la capacitación o los riesgos de seguridad, seguridad y seguridad para los agentes y el público creado».