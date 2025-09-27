El cráneo antiguo podría cambiar la línea de tiempo de nuestra evolución







Una reconstrucción digital de un cráneo de un millón de años sugiere humanos Puede haber divergido de nuestros antepasados ​​antiguos 400,000 años antes de lo que pensaba, y en Asia, no África, dijo un estudio el viernes.

Los hallazgos se basan en una reconstrucción de un cráneo aplastado descubierto en China en 1990, y tienen el potencial de resolver el antiguo «embrollo en el medio» de la evolución humana, dijeron los investigadores. Pero los expertos que no están involucrados en el trabajo advirtieron que los hallazgos probablemente serían disputados, y señalaron las incertidumbres en curso en la línea de tiempo de la evolución humana.

El cráneo, etiquetado Yunxian 2, anteriormente se pensaba que pertenecía a un precursor humano llamado Alerta del hombre. Pero las tecnologías de reconstrucción modernas revelaron características más cercanas a las especies que anteriormente se creía que existían solo más tarde en la evolución humana, incluido el homo longi recientemente descubierto y nuestro propio Homo sapiens.

