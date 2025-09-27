Corea del Sur dispara disparos de advertencia en el barco desde el norte







Militar de Corea del Sur dijo disparó a los disparos de advertencia temprano el viernes para alejar un barco mercante norcoreano que cruzó brevemente el disputado límite del mar occidental entre los dos vecinos rivales.

El barco cruzó la línea de límite norte cerca de la isla fronteriza de Baengnyeong de Corea del Sur alrededor de las 5 de la mañana, pero se retiró después de que los militares de Corea del Sur emitieron una advertencia de audio y dispararon disparos de advertencia, dijo los jefes de personal conjuntos de Corea del Sur.

No hubo informes inmediatos de que Fuerzas norcoreanas devolvió el fuego o respondió con fuerza. La respuesta se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos operativos y los restos militares en un mayor estado de preparación para salvaguardar firmemente las aguas territoriales, dijo los jefes de personal conjuntos del sur.

5 am

Tiempo en que se cruzó la línea de límite norte

