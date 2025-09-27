Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

El viernes, los funcionarios cubanos anunciaron que Joanne Chesimard, quien fue condenada por matar a un Staatstrooper de Nueva Jersey, murió en La Habana décadas después del brote de la prisión y escapó a la Isla Comunista.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba declaró que Chesimard, nacida Joanne Deborah Byron y también conocida como Assata Olugbala Shakur, murió después de años de vivido en Cuba bajo asilo otorgado por el gobierno cubano.

«El 25 de septiembre de 2025, la ciudadana estadounidense Joanne Deborah Byron, ‘Assata Shakur’ en La Habana, Cuba, murió debido a los problemas de salud y la edad avanzada», dijo la declaración del ministerio.

En 1977, Chesimard fue condenado por el asesinato del stroumer estatal Werner Foerster, quien dejó a una mujer y al hijo de 3 años durante un tiroteo en la autopista de peaje de Nueva Jersey en 1973.

En 1977 fue declarada culpable de asesinato en primer grado, robo a mano armada y otros delitos y fue sentenciado a cadena perpetua. Ella escapó de la prisión en 1979 y vivió bajo tierra antes de aparecer en Cuba en 1984.

El FBI y el Procurador General de Nueva Jersey ofrecieron una recompensa de $ 1 millón para su prisionero.