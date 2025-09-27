Nueva York, Viva – Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Asuntos Exteriores) La República de Indonesia Sugión, dio una respuesta relacionada con el jefe de la autoridad Israel Benjamín Netanyahu quien destacó el discurso del presidente Prabowo Subianto en la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Netanyahu, al dar un discurso en la sesión de debate general en las Naciones Unidas, el viernes dijo que registró cuidadosamente las palabras de entusiasmo entregadas por el presidente indonesio Prabowo Subianto.

«Esa es su posición, no se me debe preguntar», dijo el viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono, en la sede de la ONU, Nueva York, Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores reiteró que cualquier visión relacionada con Israel debe comenzar a partir del reconocimiento de la independencia y la soberanía palestina.



Discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la sesión de la Asamblea General de la ONU

«Entonces, cualquier visión debe comenzar a partir de ahí. No hablaremos a otros además de la primera vez que hay un reconocimiento de la independencia y la soberanía palestina y eso es lo que haremos», dijo el ministro de Asuntos Exteriores.

Netanyahu, quien habló primero el primer día o el último día del 80º Consejo General del Consejo Público General de la ONU, dijo que él y otros países registraron palabras llenas de entusiasmo entregados por el presidente indonesio.

«Y noto, como también se registra, las palabras llenas de entusiasmo entregadas aquí por el presidente de Indonesia. Este es un país con la población musulmana más grande del mundo. Y esto también es una señal de lo que puede suceder en el futuro», dijo Netanyahu.

Netanyahu afirma que los líderes árabes y musulmanes que avanzan sabiendo que si trabajan con Israel les dará acceso a las últimas tecnologías de Israel, incluso en los campos de la medicina, la ciencia, la agricultura, el agua, la defensa, la inteligencia artificial y muchos otros campos.

«Creo que en los próximos años, el Medio Oriente se verá muy diferente. Muchos de los que hoy están luchando contra Israel, desaparecerán mañana. Los atrevidos a reemplazarlos», dijo.

En su discurso, Netanyahu también negó las acusaciones contra Israel que deliberadamente hizo a la gente Gaza Hambre al afirmar que Israel en realidad alimenta deliberadamente a la gente de Gaza.

Desde que comenzó la guerra, dijo, Israel ha incluido más de 2 millones de toneladas de comida en Gaza todos los días o equivalente a una tonelada de huevos para cada hombre, mujer y niños en Gaza, casi 3.000 calorías por persona por día.

«Si hay gazanes que no obtienen suficiente comida, es porque Hamas lo robó. Hamas roba, importa y lo vende a un precio muy alto», afirmó Netanyahu.

Al contrario del reclamo de Netanyahu, el Ministerio de Salud de Gaza a principios de septiembre registró el número de víctimas murió debido a la desnutrición en la Franja de Gaza debido al bloqueo israelí que continuó creciendo a 404 personas, incluidos 141 niños.



Los gazanes palestinos luchan por asistencia cayeron desde el aire

«En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud de Gaza ha registrado cinco muertes debido al hambre y la desnutrición, una de las cuales son los niños. Por lo tanto, la vida total se convierte en 404, incluidos 141 niños», dijo el comunicado.

Durante agosto de 2025, hasta 185 personas murieron de hambre en Gaza, el récord más alto en un mes desde que el asedio del sionista se endureció a partir de marzo de este año.

En la actualidad hay 43,000 niños pequeños y más de 55,000 mujeres embarazadas y amamantadas que padecen desnutrición, según las autoridades locales. (ENTRE)