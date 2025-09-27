





Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha dicho que colocará impuestos de importación del 100 por ciento en las drogas farmacéuticas, el 50 por ciento en los gabinetes de cocina y los tocadores de baño, el 30 por ciento en los muebles tapizados y el 25 por ciento en los camiones pesados ​​que comienzan el 1 de octubre.

Trump dijo en Truth Social que los aranceles farmacéuticos no se aplicarían a las empresas que están construyendo plantas de fabricación en los EE. UU., Lo que definió como «inicio» o «en construcción». No estaba claro cómo se aplicarían las tarifas a las empresas que ya tienen fábricas en los Estados Unidos.

En 2024, Estados Unidos importó casi $ 233 mil millones en productos farmacéuticos y medicinales, según el Oficina del Censo. La posibilidad de que los precios se dupliquen para algunos medicamentos podrían enviar ondas de choque a los votantes como gastos de atención médica, así como los costos de Medicare y Medicaid, potencialmente aumentan.

Trump dijo que los fabricantes extranjeros de muebles y gabinetes estaban inundando a los Estados Unidos con sus productos y que los aranceles deben aplicarse «por seguridad nacional y otras razones». Los nuevos aranceles sobre los gabinetes podrían aumentar aún más los costos para los constructores de viviendas en un momento en que muchas personas que buscan comprar una casa se sienten a precios por la combinación de escasez de viviendas y altas tasas hipotecarias.

También dijo que los camiones y piezas pesados ​​de fabricación extranjera están perjudicando a los productores nacionales.

Trump ha mantenido durante mucho tiempo que los aranceles son la clave para obligar a las empresas a invertir más en fábricas nacionales. Ha descartado los temores de que los importadores simplemente transmitan gran parte del costo de los impuestos a consumidores y empresas en forma de precios más altos.

‘Donald Trump es un bufón mentiroso’

El representante demócrata Ilhan Omar arremetió contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo calificó con un «bufón mentiroso». Omar, la congresista de Minnesota y una crítica vocal de las políticas de inmigración de Trump, el jueves disparó a X en respuesta a los últimos comentarios inflamatorios de Trump, que hizo al firmar órdenes ejecutivas en la Oficina Oval. «Al negar a Somalia tuvo un presidente para inventar una historia, el presidente Trump es un bufón mentiroso. Nadie debería tomar en serio a este tonto vergonzoso», publicó Omar después del comentario de Trump, afirmando: «Sabes, conocí a la cabeza de Somalia … y sugerí que tal vez le gustaría retirarla. Y él dijo:» No la quiero «. Esta es la segunda vez la vez que la vez la vez en la vez la vez que la vez la vez la vez la vez que la vez es la vez que la vez, la vez. Presidente de los Estados Unidos La atacó la semana pasada.

