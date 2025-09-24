En una emboscada en las instalaciones de Dallas Ice, dos oficiales de derecho muerto se van.

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

Dallas, Texas – El miércoles por la mañana, tres personas fueron asesinadas a tiros y dos fueron asesinadas en un tiroteo en una instalación de hielo en Dallas, Texas.

El tiroteo tuvo lugar cuando los oficiales de ICE transfirieron a los prisioneros a la instalación. El tirador murió debido a una herida autoinfligida, dicen las autoridades.

Las víctimas de disparos eran prisioneros y ningún agente de la ley resultaron heridos en el incidente.

El secretario de Seguridad Nacional, Kristi, mencionó que había ‘varias muertes’.

«Hubo un tiroteo en el centro de detención de hielo de Dallas esta mañana», escribió después de X. «Los detalles aún están en aumento, pero podemos confirmar que hubo varias lesiones y muertes. El tirador es muerto por una herida de disparo a sí mismo».

«Aunque todavía no conocemos un motivo, sabemos que nuestra policía del hielo se enfrenta a una violencia sin precedentes contra ellos. Debe detenerse. Por favor, reza por las víctimas y sus familias», agregó.