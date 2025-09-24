MSNBC, Sky News Strike Deak para traer repio global al público de EE. UU.

MSNBC Es posible que ya no pueda usar las noticias de NBC News de todo el mundo, por lo que está recurriendo a otro medio de periodismo respaldado por Comcast.

MSNBC golpeó un pacto con Sky News Eso hará que la cobertura de los asuntos internacionales de esta última organización esté disponible para el público de MSNBC en los Estados Unidos. El acuerdo, anunciado como «multianual», comienza el 1 de octubre, cinco días antes de los movimientos iniciales que Separe los recursos de periodismo de NBC News de MSNBC A medida que la red de cable se prepara para un giro a finales de este año en una nueva compañía llamada Versant.

«En este momento de eventos de noticias consecuentes e históricos que ocurren en todo el mundo que están remodelando rápidamente nuestro futuro colectivo, nos sentimos honrados de traer los informes premium, en el terreno de Sky News y la lista de los principales periodistas a la comunidad de MSNBC», dijo Rebecca KutlerPresidente de MSNBC, en una declaración preparada. La red se trata Para sacar el NBC de MSNBC renombrando a sí mismo MS ahora, Centrándose en las noticias, la opinión y las actividades en todo el mundo. Y a medida que se separa de NBC News, Kutler ha estado contratando a muchos periodistas en un intento por defender a un nuevo personal para cubrir el funcionamiento de Washington, DC

Ian Sherwood, quien pasó diez años en roles de liderazgo vinculados a los esfuerzos internacionales de noticias de NBC News, servirá como el nuevo director de recopilación internacional de noticias de MSNBC. Trabajará en estrecha colaboración con Tim Singleton. Jefe de International Nuevo para Sky. Sherwood había trabajado estrechamente durante muchos años con Richard Engel, uno de los reporteros en el extranjero más reconocidos de NBC News.

Sky News tiene 11 oficinas internacionales, con reporteros y productores estacionados en Beijing, Jerusalén, Johannesburgo y Moscú, entre otros lugares. La compañía cuenta con más de 500 periodistas en su personal general. MSNBC podrá recurrir a los expertos y corresponsales de Sky News a medida que se desarrolle las noticias internacionales.

NBC News ha utilizado durante mucho tiempo los informes de Sky, y su cobertura se ha visto durante momentos de cobertura de noticias críticas, cuando puntos de venta como NBC News Now y MSNBC ofrecen la misma alimentación en muchas horas. Sky también juega un papel en un proyecto de podcast conjunto que presenta a los corresponsales Yalda Hakim y Richard Engel, y se espera que continúe trabajando con NBC News. Comcast pagó $ 39 millones en 2018 para convertirse en propietario mayoritario de Sky.

Varios puntos de venta de EE. UU. Confían en las operaciones de noticias en el extranjero para obtener ayuda para cubrir el mundo. CBS News llegó a un acuerdo en 2017 con BBC News para compartir recursos, una asociación que anteriormente involucraba a Sky. Y NBC News y Sky en 2020 planearon lanzar Una empresa conjunta internacional llamada NBC Sky World News, Un servicio de noticias dirigido a audiencias de habla inglesa en todo el mundo. La iniciativa tuvo que ser desechada meses después Debido a los efectos económicos de la pandemia de coronavirus.

Por su parte, Sky News está trabajando para ir más allá de su negocio tradicional de TV lineal patrocinado por anuncios. Para hacerlo, la compañía está buscando diferentes tipos de flujos de ingresos, incluidas asociaciones y acuerdos de distribución de contenido. «Los periodistas de Sky News en todo el mundo entregan periodismo galardonado todos los días. Esta asociación con Versant pondrá ese informe de testigos oculares frente a audiencias aún mayores en los Estados Unidos y en todo el mundo». David RhodesPresidente Ejecutivo de Sky News Group, en un comunicado. «Estamos encantados de trabajar con su equipo creativo y empresarial».

(Arriba, en la foto: la presidenta de MSNBC, Rebecca Kutler y la presidenta ejecutiva de Sky News, David Rhodes)