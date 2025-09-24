Sin la industria del tabaco, ¡el APBN puede ser sacudido!

Yakarta, Viva – Universidad de Airlangga (Universidad de Airlangga) afirmó que el sector intensivo laborista, especialmente la industria del tabaco (Iht), es necesario obtener una protección seria como parte de un esfuerzo para apoyar el objetivo de crecimiento económico nacional del 8% lanzado por el presidente Prabowo Subianto.

El compromiso se entregó en una discusión pública con el tema «Impacto económico y social de la industria laboral en Java Oriental» que tuvo lugar en Surabaya el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Esta discusión siguió a la investigación no aérea en 2022, que mostró una contribución significativa de la fábrica de Celetek (SKT) de Handscrete a la comunidad circundante. Los resultados del estudio revelaron que el 76.9% de los residentes se beneficiaron directamente de la existencia de la fábrica, que van desde el empleo hasta el aumento de los ingresos.

Además, la actividad de fábrica ayudó a alentar el crecimiento del 94.7% de las empresas locales, como puestos de alimentos, servicios de transporte, a las tiendas de comestibles. Los múltiples efectos económicos de SKT incluso se registran 3.8 veces, lo que significa que cada Rp1,000 producido puede crear una rotación de RP3,800 en la comunidad.

Respuesta del profesor no aéreo

El profesor de la Facultad de Economía y Negocios Unires, Prof. Badri Munir Sukoco, enfatizó el papel estratégico de SKT en el mantenimiento de la economía regional. Basado en la investigación de Unair 2024 en Blitar y Bojonegoro, hasta el 97% de los trabajadores dijeron que las condiciones económicas de su familia aumentaron después de trabajar en SKT, incluso en términos de costos de educación de los niños.

También reveló datos de la Oficina de Comercio y Industria de Java Oriental, que registraron 1,352 unidades IHT en la provincia, absorbiendo a 387,000 trabajadores en el sector aguas arriba y 90,000 en el sector posterior.

El profesor Badri también enfatizó que IHT contribuyó con una contribución importante a los ingresos estatales. «Más del 90% de los ingresos de impuestos especiales provienen de CHT (Especial de tabaco), incluso alrededor del 10% Apbn Apoyado por este sector «, dijo en un comunicado oficial, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Sin embargo, recordó la necesidad de una revisión de la política de impuestos especiales. Citando al Ministro de Finanzas, dijo que la carga especial actual era demasiado alta hasta el 57%, por lo que podría debilitar la industria legal.

Presidente de la Federación de Uniones de Cigarrillos de Tabaco Alimentos de alimentos – Unión de Trabajadores Indonesios (FSP RTMM SPSI) de Java Oriental, Purnomo, también le pidió al gobierno que prestara más atención al bienestar laboral. Consideró que el aumento de los impuestos especiales amenazaría la absorción de trabajo.

«Los impuestos y los impuestos son demasiado altos. Si continúa aumentando, ¿cuál es el destino de los trabajadores? La política fiscal debe proteger a los pequeños trabajadores y campos de los campos comunitarios», dijo.

Un apoyo similar provino del Secretario Regional de Bojonegoro Regency, Kusnandaka Tjatur Prasetija. Según él, Bojonegoro como centro de tabaco tiene 37 fábricas de cigarrillos con una absorción laboral de hasta 17,000 personas. Estas actividades mueven MIPYME, aumentan el ingreso regional y contribuyen a través de los fondos de impuestos especiales del tabaco (DBHCHT).

Pero Kusnandaka también recordó el riesgo de alto impuesto especial que en realidad alentó la circulación de cigarrillos ilegales. «Con el aumento de la carga de impuestos especiales, el rendimiento de IHT ha disminuido, mientras que los perpetradores de cigarrillos ilegales no están cargados de impuestos e impuestos especiales. Esto debe controlarse», dijo.