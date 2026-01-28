El tiroteo contra un mapache del Departamento de Policía de Nueva York en Rockaway Beach está poniendo a un oficial en servicio modificado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Nueva York – Un tiroteo contra un mapache de la policía de Nueva York en Rockaway Beach está bajo investigación interna después de que un oficial disparó en un paseo marítimo de Queens durante una llamada al 911 informando sobre un “animal feroz”, dijo la policía. El oficial ha sido asignado a funciones modificadas mientras el departamento revisa el incidente.

La policía dijo que el tiroteo ocurrió el jueves por la mañana en Rockaway Beach después de que alguien llamó al 911 para denunciar un animal feroz. Un portavoz de la policía de Nueva York dijo que los agentes estaban tratando de llevar al mapache a un lugar seguro cuando «de repente» cargó agresivamente hacia un grupo de personas y un oficial disparó.

Los funcionarios de la policía de Nueva York dijeron que el oficial involucrado ha sido asignado a funciones modificadas mientras se revisa el caso. La División de Investigación de la Fuerza del departamento, que revisa incidentes que involucran a un oficial disparando un arma, está liderando la investigación y el nombre del oficial no ha sido revelado.

También hay desacuerdo sobre lo que estaba pasando cuando ocurrió el tiroteo. Associated Press informó que las imágenes de la cámara corporal publicadas por el Daily News no muestran a un grupo de personas cuando el mapache camina sobre la arena cerca del malecón y recibe un disparo, luego se aleja cojeando antes de que se disparen dos tiros más.

Aún no está claro si se realizarán pruebas de rabia al mapache o qué hallazgos, si los hay, se harán públicos sobre la condición del animal. Los investigadores tampoco han conciliado públicamente el relato de la policía de Nueva York de un mapache cargando contra un grupo con lo que parece ser descrito en el clip de la cámara corporal.