James Schamus habla de Minnesota y los peligros del acuerdo entre Netflix y Warner Bros.

Productor legendario nominado al Oscar James Schamusquien supervisó películas como “Brokeback Mountain”, “Lost in Translation” y “The Pianist” durante su mandato como director ejecutivo de Focus Features, habló extensamente sobre temas como la IA, netflixEl acuerdo con Warner Bros. y los peligros de la distribución basada en algoritmos durante una charla magistral en Suecia Festival de Cine de Gotemburgo.

Schamus, ahora director de la empresa Symbolic Exchange, con sede en Nueva York, ha estado recientemente detrás de aclamados títulos independientes como «The Assistant» de Kitty Green. Se encuentra en Gotemburgo como director de la competición Ingmar Bergman del festival, que sirve de plataforma para directores noveles, e inició las actividades en el prestigioso Nordic Film Market del evento ofreciendo una visión amplia del estado actual de la industria audiovisual. Hablando sobre el acuerdo Netflix-Warner Bros., el guionista dijo: «la consolidación es el nombre del juego en este momento».

«Ted Sarandos es un brillante hombre de negocios y un líder», añadió. «Él tiene muy claro que considera que su competencia es cualquier cosa que desvíe su atención de una pantalla que él estaría controlando, así que ahí es donde estamos. La economía de la atención es una economía de distracción. Requiere la producción de espectadores humanos que están en tal estado de distracción que quedarán atrapados en cualquier entorno de datos que un conglomerado de medios esté tratando de controlar. Nuestro trabajo es tratar de resistir la muerte del contenido y la tercera ley de la termodinámica del contenido que haría que cada cosa que hagamos fuera completamente predecible».

El productor concluyó categóricamente el pensamiento diciendo: «Van a ser malas noticias al menos por un tiempo. Empeorará antes de mejorar».

Aún sobre el tema del impacto de Netflix y otros grandes streamers globales, Schamus habló en profundidad sobre el tema con “comunidades de sabor.” Netflix divide su enorme base de suscriptores en miles de estas comunidades más pequeñas, según el comportamiento de visualización anterior de los espectadores. Estos grupos ayudan a informar lo que se muestra en la página de inicio del transmisor, además de refinar el algoritmo de cada usuario.

“El asistente” Foto cortesía de Bleecker Street

“Antes, si hacías una película, querías vender tu película o programa a la plataforma de distribución que sabías que quería compartir tu programa o película con el mayor número posible de personas en el universo”, dijo Schamus después de preguntar si alguien en la audiencia estaba al tanto de la logística de las comunidades de gustos. «Estarían orgullosos de que tanta gente en el mundo supiera sobre lo que hiciste, ¿verdad? Eso es literalmente lo opuesto al modelo de negocio de cada distribuidor intermedio que ahora es el motor económico de toda nuestra industria colectiva. No estoy inventando esto. Las personas a las que les estás vendiendo tu programa, su trabajo número uno, lo creas o no, es asegurarse de que la menor cantidad de gente humanamente posible sepa sobre tu programa».

El veterano explicó que la esquina superior izquierda de la página de inicio de Netflix es «bienes raíces». Si los usuarios pasan continuamente por esas primeras ofertas, aumenta la frustración y crece la sensación de «aquí no hay nada que pueda ver». Si esta experiencia se repite varias veces, la posibilidad de que un transmisor pierda ese suscriptor aumenta sustancialmente. «Es la oportunidad lo que hace o deshace estas plataformas. Si se equivocan demasiadas veces, empiezas a desplazarte y luego mueren».

«Debes estar en un estado de distracción para ser su cliente final», añadió. No quieren que elijas. Si eliges, ya te han perdido. Netflix gastó 18 mil millones de dólares en contenido el año pasado. Eso significa que, cada semana, entre 200 y 500 millones de dólares son como espermatozoides nadando hacia la izquierda, tratando de llegar allí”.

James Schamus en el Festival de Cine de Gotemburgo, cortesía de Rafa Sales Ross

Dando un giro brusco, Schamus dijo que encuentra “inspiración” en “la capacidad de los humanos de presentarse”. El experimentado productor sacó a relucir la situación actual en Minnesota, actualmente el epicentro de un gran malestar sociopolítico tras la segunda muerte a tiros de un ciudadano estadounidense por parte de agentes federales de inmigración en el estado en menos de un mes. A principios de enero, Renee Good fue asesinada a tiros por un oficial de ICE, seguida de la muerte de Alex Pretti por otro oficial el sábado.

«La mayor parte de las terribles noticias que llegan de Estados Unidos en este momento es que Minnesota tuvo una huelga general la semana pasada», dijo. «Todos los maestros, todos los carteros, todos se presentaron. La gente se presenta unos a otros en el día a día. Cuando estás produciendo y vas a explorar diferentes ciudades y lugares, tienes una razón para ir a las casas de la gente, lo cual es muy interesante. Ese tipo de capacidad para romper barreras, tenemos ese privilegio, y es maravilloso usarlo para contar historias».

Por último, el productor comentó brevemente su deber como director del concurso Ingmar Bergman de Gotemburgo y dijo que le encantan este tipo de experiencias porque significa ver películas que inician su carrera. “En general, estas no serán las películas más exitosas de un festival”, señaló. «Literalmente estás viendo a personas luchar activamente con un medio que aún no han tomado totalmente el control. Lo emocionante de esto es ver a las personas hacer cosas que, debido a que no tienen ese control, a menudo son mucho más interesantes que las que hacen profesionales como yo».

En cuanto al futuro cercano, Schamus acaba de terminar una comedia convencional filmada en México, que brevemente llamó “una enorme propuesta comercial para América Latina”. El director de “Indignation” también trabajará como productor consultor y escritor en “The Boroughs”, la próxima serie del equipo creativo detrás de “Stranger Things”.