Eric Bieniemy explica la decisión de dejar los Bears y regresar a los Chiefs

Ha sido una temporada baja de cambios para el Jefes de Kansas City desde el principio. Sin embargo, uno de sus movimientos clave hasta el momento es reunirse con un viejo amigo.

Eric Bieniemy regresa como coordinador ofensivo. El veterano líder ha desempeñado el cargo anteriormente, pero ahora regresa a Kansas City después de años de aprender en otros lugares. Él ya tiene pensamientos sobre mejorando el juego terrestreque se necesita desesperadamente.

¿Por qué Bieniemy decidió dejar el Osos de chicago ¿Después de sólo una temporada? A pesar del éxito que les ayudó a lograr, una cosa se destacó en esta empresa.

¿Por qué Eric Bieniemy regresó a Chiefs? ‘Me sentí como en casa’

Kansas City es donde permanece su corazón.

“Me sentí como en casa”, dijo Bieniemy. «Eso fue lo hermoso de esto. Fue muy, muy difícil tomar esta decisión, pero fue una oportunidad de volver a casa, y fue como salir de casa. Si Big Red (Andy Reid) alguna vez levanta el teléfono, esa es la única persona a la que le dirás: ‘Oye, ¿sabes qué? Puede que sea hora de volver a casa’ porque él me está dando esta oportunidad».

Bieniemy dice que recibió una llamada de Reid el día después de la derrota de Chicago en la Ronda Divisional del 18 de enero ante los Rams de Los Ángeles. Eso supuestamente hizo que se movieran las ruedas para un regreso, lo que lo llevó a recuperar un papel familiar con el mejor equipo de la NFL de la última década.

Bajo la tutela de Bieniemy como entrenador de corredores, el juego terrestre de los Bears prosperó. Veterano D’André Swift logró una campaña de 1,087 yardas y 9 touchdowns. Selección de novato Kyle Monangai También fue productivo, corriendo para 783 yardas y 5 anotaciones propias. Según SumerSportsChicago poseía la cuarta mejor ofensiva terrestre según la EPA por jugada.

Desde el final de la temporada 2022, la más reciente de Bieniemy con los Chiefs, pasó tiempo con el Comandantes de WashingtonBruins y osos de UCLA. Ahora, con 56 años, está listo para poner a prueba su experiencia.

«Creo que me ha ayudado de varias maneras porque cuando lo haces por tu cuenta, tienes que encontrar formas creativas de implementar un sistema», dijo Bieniemy. «Además de eso, aprendes mucho sobre ti mismo: lo bueno, lo malo y lo feo. No todas las ideas son malas; solo necesitamos ser receptivos a ellas. Simplemente la dinámica de trabajar con las personas, aprender a comunicar y articular tu plan y lograr que acepten, creo que todo eso ayuda».

El compromiso con la excelencia sigue siendo constante para Bieniemy

A lo largo de los años, Bieniemy se ha ganado una gran reputación. Una palabra de moda para los Chiefs últimamente es “responsabilidad”, de la que él es sinónimo. Bieniemy maneja un barco estricto, independientemente del papel que desempeñe. En una organización con aspiraciones de campeonato, eso muchas veces puede ser de gran ayuda.

Jugador de ataque Patricio Mahomes y ala cerrada Travis Kelce son fans obvios del estilo de Bieniemy. Cuando Mahomes describió recientemente a su coordinador ofensivo ideal, dijo que quería a alguien que pudiera “hacer responsables a la gente”. Es algo que el equipo no rehuye ni un poco.

Después de años de reflexionar y crecer, ¿Bieniemy sigue teniendo la misma coraza cuando es necesario? Él no cree que eso vaya a desaparecer alguna vez.

“Diré esto… hay algunas cosas en mí que han cambiado”, comenzó Bieniemy. «Más que nada, EB es EB. Seguiremos siendo disciplinados y detallados en todo y en cómo manejamos nuestro negocio. Hay un estándar de desempeño, hay un estándar de excelencia que se esperará».

«Además de eso, he aprendido mucho en las buenas y en las malas. Lo que aprecio es que me ha ayudado a crecer en este rol y tener la oportunidad de estar en esta situación nuevamente».

Reid parece bastante cómodo trayendo una cara familiar de vuelta al redil. Para la organización y su personal, esta es una situación que no parece estancada. Más bien, es una combinación casi perfecta de oportunidad y oportunidad.

Bieniemy, especialmente, parece verlo de esa manera.