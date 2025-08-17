Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

Ha sido mi experiencia, verificada por muchos líderes en el campo, que el chef compasivo ofrece los mejores resultados. El chef que muestra respeto, cortesía común y aprecio al rango y el archivo inspira una alta productividad.

Hay muchas formas de implementar esta filosofía de liderazgo. Una de las formas en que opera un chef compasivo es involucrar a tantos miembros del equipo como sea posible (y que estén interesados) en el proceso de toma de decisiones.

Kevin Richardson, el mariscal (líder de Skimmed) de la oficina de alguaciles del condado de DeKalb, es un excelente ejemplo del equilibrio correcto que debe existir entre el respeto y la compasión. Él cree firmemente en la participación del equipo.

Permitir que el equipo participe en la dirección de la agencia les da un sentido de propiedad de la visión y la misión. Aunque todavía habrá personas que se niegan a ser felices, los grandes líderes no les permitirán que los desanimen de su filosofía de liderazgo positivo.

Muchos líderes en todo el país a menudo han manifestado la preocupación por no poder obtener su rango y resistente a dar realmente la misión del departamento; Pero esto es lo que mi conocimiento, capacitación y experiencia en combinación con muchas conversaciones mantenidas con líderes como Marta (retirado) Marta (Metro Atlanta Rapid Transit Authority) Lt Rodney Treadwell y (retirado) Coronel Fan Hsiao, me llevaron a la próxima conclusión.

«La gerencia se puede enseñar, pero la atención no es posible. La atención solo puede inspirarse».

Ninguna cantidad de clases o diploma de gestión lo convierte en un chef efectivo en su carrera, a menos que se preocupe por las personas.

Por supuesto, los grados se ven impresionantes para el panel de reclutamiento, pero pronto descubrirá que significarán muy poco para el rango y el archivo que liderará si esa es la única característica que posee.

Los líderes de Doodle también pasan una cantidad significativa de tiempo encontrando formas de desarrollarse más, si no más fáciles, formas más prácticas para que el rango y el archivo hagan su trabajo, que es el «rendimiento de la misión».

«Hacer la vida más fácil» para el rango y el archivo también es una muestra de respeto. Por el contrario, los líderes que no respetan su rango y archivo no les importa las condiciones de trabajo. No importa si la política hace que el trabajo sea más duro en lugar de simplificarla.

El chef que hace el éxito personal de su personal en la prioridad de un departamento a su vez desarrollará una lealtad real de la mayoría. Los profesionales que tienen la suerte de pertenecer a este tipo de departamento serán menos corruptos, más productivos y adoptarán la visión del chef como suyo.

Un equipo que se cultiva de forma individual y colectiva se sentirá satisfacción. Cuando se sienten satisfechos, se sienten inspirados. Y no hay nada que una persona o equipo inspirado no pueda alcanzar.

El chef que lidera con compasión obtiene las mejores contribuciones de su rango y archivo.

Además, un chef atento que comprende los trucos de la línea del frente generará una política de edición funcional que promueva la proactividad. No hay nada peor que las reglas que naturalmente se interponen en el camino de la funcionalidad.

Como chef, parte de mostrar su atención es el momento de garantizar que la política que enfoca su personal no inhibe, sino que facilita en su lugar.

En resumen, el fondo de cada cambio productivo (que será ventajoso en la medida de lo posible) es cariñoso.

¿Por qué no quieres que tu equipo tenga las mejores condiciones para cumplir con sus deberes?

La conclusión es que el respeto y la compasión, en una cooperación complicada, son el pegamento que mantiene la misión junto con todas sus partes.

Es más fácil seguir a un líder que respeta a su gente. Solo cuando el chef a su vez se preocupe por las personas que llevan a cabo la misión para la misión.

Para tener realmente respeto y compasión, el efecto departamental deseado, el chef debe distribuir la filosofía anterior como la práctica habitual para todos los rangos subordinados. Debe haber un frente uniforme del comando.

A medida que el general Sun Tzu se ha derivado de muchas de sus enseñanzas (incluso en Art of War), el rango y el archivo subordinados siempre serán un reflejo del general.

Solo cuando el general (en el caso de nuestra profesión) trata al chef con respeto y compasión, aquellos que contratan filosofía.

En conclusión, la comida de colección más importante es que un chef que espera que el rango y el archivo sirvan a la comunidad con compasión primero liderar con compasión.

La atención no se puede enseñar o requerir; Solo se puede inspirar.

Eric Agius LLB es un profesional de la policía bien completado que (entre otras cosas, entre otras cosas) tiene un diploma en derecho, certificación SWAT y una negociación realizada por la Universidad de Notre Dame. Eric cree que los líderes que promueven y motivan a sus subordinados y colegas para encontrar y adquirir su potencial normalmente tendrán un equipo productivo. Todos en la profesión merecen la oportunidad de crecer en el papel que quieren desempeñar si están dispuestos a hacer el trabajo.