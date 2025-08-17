Dijo el ex jefe de PPATK sobre el relato de Nikita Mirzani ‘saqueado’ en el juicio

Yakarta, Viva – Ex Jefe de Informes de Transacciones Financieras y Centro de Análisis (Ppatk), Yunus Husein Afirmó que los bancos deben proporcionar información confidencial del cliente si lo solicitan los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Además, si el cliente está tropezando con un caso de presunto lavado de dinero (TPPU).

Yunus luego presentó el Artículo 72 Párrafo (1) de la ley número 8 de 2010 sobre TPPU, que es la base para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley soliciten información relacionada cuenta Clientes del banco en la investigación de casos penales.

Según él, el banco también recibió inmunidad para no ser procesado civilmente o en criminal fuera de la acción.

«El banco tiene el derecho de proporcionar información relacionada con los clientes a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, porque la filosofía es que existe un mayor interés público, a saber, la policía, que debe tener prioridad sobre los intereses de los clientes como individuos», dijo Yunus en su declaración, domingo 17 de agosto de 2025.

Yunus confirmó esto para responder a la polémica de celebridades Nikita Mirzani Como demandado, el presunto caso de extorsión y TPPU, quien sintió que no recibió los datos de la cuenta se revelaron en el proceso de juicio.

Durante el último juicio rodando en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, el viernes 14 de agosto de 2025, Nikita expresó su decepción con el PT Bank Central Asia (BCA) que se consideró revelado datos de cuentas sin permiso.

Además, Yunus explicó que el artículo 72 párrafo (2) de la ley de TPPU excluyó explícitamente los secretos del banco y la confidencialidad de las transacciones financieras para el beneficio del examen de los casos de lavado de dinero por parte de la policía.

Según él, la acción del banco como proveedor de servicios financieros que siguió inmediatamente las solicitudes de PPATK en el contexto de investigar el caso de lavado de dinero también estaba en línea con las disposiciones en el Artículo 44 Párrafo (2) de la Ley TPPU.

Por lo tanto, dados los intereses de la aplicación de la ley son necesitados por todas las partes, las disposiciones secretas del banco pueden ser rotos.

Por separado, el observador legal y el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho también explicó que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen derecho a acceder a la cuenta bancaria del acusado en un caso penal, sin tener que solicitar la aprobación directa del cliente entrelazado.

«Abrir la cuenta es un esfuerzo forzado, es necesario el permiso de las instituciones legales pertinentes pero no del sospechoso/acusado», dijo Hibnu.

También explicó que la confidencialidad de los datos bancarios no es absoluta. En aras de la justicia, continuó, los datos de la cuenta se pueden abrir y utilizar como evidencia en el juicio.

«Si es necesario, debe abrirse porque es para fines judiciales. No hay ningún secreto absoluto porque es para el beneficio de la justicia», dijo.