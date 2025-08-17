Sarah Jessica Parker sobre gente que odia observar ‘y así’ ‘

Sarah Jessica Parkerquien ha interpretado a Carrie Bradshaw en el «Sexo y la ciudad«La franquicia durante los últimos veintisiete años, ha respondido a los espectadores que les encanta ver el último reinicio de la serie,» y así «. Después de la final de la serie El 14 de agosto, Carrie le dijo al New York Times que ella no le paga mucho a los que odian.

«No creo que tenga la constitución de haber pasado mucho tiempo pensando en eso», dijo. «Siempre trabajamos increíblemente duro para contar historias que fueron interesantes o reales. Creo que realmente no me importa. Y la razón por la que no me importa es porque ha sido tan exitoso, y las conexiones que ha hecho con el público ha sido muy significativo».

Creado por Darren Starr, «Sex and the City» debutó en 1998 en HBO y se convirtió en un fenómeno pionero. Protagonizada por Parker junto a Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon como un cuarteto de amigos chismosos de la ciudad de Nueva York, el espectáculo obtuvo más de cincuenta nominaciones en el horario estelar de Emmy en sus seis temporadas. También generó dos largometrajes y una serie CW Prequel basada en el personaje de Parker antes «y simplemente así» reunió al elenco original (SANS Cattrall) en 2023.

«Y justo así» se convirtió en el debut de la serie más observado de HBO Max al lanzarse; Sin embargo, cumplió con las respuestas críticas ambivalentes y las temporadas posteriores vieron una audiencia disminuida. A pesar de la popularidad de la serie original, el público examinó el reinicio para recaer en temas cansados y obsoletos mientras hacía intentos huecos de relevancia cultural actualizada. Algunos espectadores incluso tomaron el odio para ver el programa, sintonizando todas las semanas solo para mirar los momentos de los últimos episodios.

Solo dos semanas antes del final de la temporada 3, HBO anunció que la serie se envolvería y no regresaría para una cuarta temporada. El final, «Party of One», ve a Parker a Carrie salir del espectáculo como una mujer soltera e independiente. A pesar de gran parte del arco de Carrie siguiendo sus complicadas relaciones, rupturas y asuntos, ella termina «sola». El controvertido envío se encontró con ira de algunos fanáticos, que lo vieron como insatisfactorio o innecesario del viaje de Carrie.

Parker, sin embargo, se siente bien con el final. Cuando el Times le preguntó si le gustó la decisión de terminar con Carrie sola, respondió: «Absolutamente» y «Me siento bien con ella. Creo que se ha instalado bastante bien».

Con respecto a los que odian, Carrie admitió Gente que «creo que vas a leer cosas o escuchar cosas que no siempre se sienten geniales». Agregó: «Cuando eres parte de una comunidad, la gente tendrá muchos sentimientos. Y no significa que un sentimiento no pueda cambiar, es una reacción. Queremos mucho que las personas tengan todos esos sentimientos, y no nos corresponde a la policía o tratar de corregirlos».

Todos los episodios de «Sex and the City» y «y justo así» están disponibles para transmitir en HBO Max.