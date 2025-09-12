Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

Washington DC – El presidente Donald Trump dijo que planea enviar la Guardia Nacional a Memphis, Tennessee, como parte de su desempeño nacional contra el crimen.

Trump dijo a ‘Fox & Friends’ el viernes que el alcalde de Memphis Paul Young y el gobernador de Tennessee Bill Lee de acuerdo con su decisión de enviar tropas federales. Dijo que había preferido que su próximo objetivo fuera Chicago, pero que se ha enfrentado a una fuerte resistencia del alcalde Brandon Johnson e Illinois Gouverneur JB Pritzker.

«Vamos a Memphis. Memphis está profundamente preocupado. El alcalde está feliz, es demócrata y el gobernador de Tennessee», dijo Trump. «Profundato inquietante. Vamos a reparar eso como Washington». El presidente dijo que se inspiró en Memphis después de una conversación con el jefe de Union Pacific Railroad. Trump dijo que le preguntó al director ferroviario qué City envió a la Guardia Nacional a la siguiente y, a su vez, se contó una historia sobre cómo el director no pudo caminar una cuadra a su hotel en Memphis, en lugar de viajar en un «vehículo blindado con vidrio a prueba de balas».

El anuncio de Trump se produce solo unos días después de que su adquisición federal del Departamento de Policía Metropolitana haya expirado de Washington, aunque las tropas y los agentes federales de la Guardia Nacional permanecerán en la capital. El presidente ha estado ejecutando su próximo objetivo durante semanas y ha amenazado con descender con un alto crimen en las ciudades democráticas. Memphis tuvo el mayor porcentaje de delitos en los EE. UU. Por cada 100,000 personas, según datos del FBI de 2024.